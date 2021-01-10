حلت الفنانة المصرية ” فادية عبد الغني ” ضيفة مع الإعلامي ” ” رامي رضوان ” في برنامجه ” مساء dmc ” المذاع على قناة dmc .

وخلال الحلقة ظهرت وللمرة الأولى حفيدة فادية عبد الغني الشابة وتدعى ” جنة ” خلال اتصال عبر الفيديو .

وجنة هي إبنة نجل الفنانة فادية عبد الغني ” محمد ” وقالت إنها ولدت في مصر ثم انتقلت للعيش في النمسا وهو ما جعلها لا تجيد التحدث باللغة العربية وعلقت على ذلك قائلة : ” بتكلم عربي مكسر شوية ” .. وأشارت إلى أنها تتواجد حاليا في القاهرة وسعيدة بذلك .

وتحدثت جنة عن جدتها وأكثر الأعمال الفنية التي تحب مشاهدتها لها وهي فيلم ” يا أنا يا خالتي ” ومسلسل ” عائلة الحاج متولي ” ومسلسل ” دلع بنات ” .