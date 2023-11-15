خطفت ديزي، إبنة الفنانة العالمية كاتي بيري البالغة من العمر 3 سنوات، أنظار الجمهور إليها بحفل والدتها الأخير في مدينة لاس فيغاس، حيث حضرت برفقة والدها أورلاندو بلوم، وتفاعل الحضور بشكل كبير مع خفة دمها.

أول ظهور لـ ابنه كاتي بيري

وظهرت الفتاة وهي ترتدي فستان ميني ماوس باللون الأحمر، وتوجهت لها كاتي ابحديث قائلة: “أنت أفضل صديقة لي ، أنا سعيدة جدا لأنك هنا. ديزي جعلتني كاملة وشفتني وأظهرت لي كيف ألعب مرة أخرى”.

Katy Perry shouts out her daughter Daisy Dove Bloom at the final show of her Vegas residency:



“I love you so much. You’re my best friend and I’m so glad you’re here.” pic.twitter.com/SamuOX6HNN — Pop Base (@PopBase) November 6, 2023

ارتباط كاتي بيري

يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry “كاتي بيري” ارتبطت رسميًا بـ “أورلاندو بلوم” في شهر فبراير 2020، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.

‏‎وسبق لـ كاتي بيري Katy Perry كاتي بيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوك كان متزوجًا من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير وأنجب منها ابنه الوحيد Flyn.

كاتي بيري والقضية الفلسطينية

وكانت كاتي بيري من ضمن المشاهير الذين تفاعلوا مع التطورات، التي بدأت قبل شهر بعد إعلان كتائب القسـام عن عملية طوفان الأقصى، وقررت الوقوف على حياد في هذه الحرب، ودعت إلى ضبط النفس وإيقاف هذه الحرب.

ونشرت بيري عبر حسابها على السوشيال ميديا منشوراً تدعو فيه الى السلام، حيث قالت: “السلام لجميع أطفال إسرـ ائيل وفلسـ طين”، مقررة اتخاذ موقف مختلف عن عدد كبير من مشاهير العالم، والوقوف إلى جانب الطفولة ومعاناتهم في هذه الحرب.

وأشاد عدد كبير من المتابعين بموقف بيري، مؤكدين أنها قررت التضامن مع الأطفال الذين هم الضحية الأكبر، وانتقدها البعض، معتبرين أن عليها دعم الضحية، كونها شخصية مؤثرة وتملك قاعدة جماهيرية واسعة.

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