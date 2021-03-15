حل الفنان ” محمد الشرنوبي ” ضيفا مع الإعلامية ” سمر يسري ” في برنامج ” يوم ليك ” المذاع على قناة الحياة .

وخلال الحلقة علق محمد الشرنوبي على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن حصوله على الشهادة الإعدادية فقط .. وما صرح به عمه الموسيقار ” صلاح الشرنوبي ” مؤكدا صحة هذه الأخبار .

فقال : ” طالما عمي بيأكد فهو صحيح وده مش حاجة عيب ولا حاجة حرام ولا حاجة غلط والحمد لله أنا محقق حاجات كويسة جدا .. أنا الحمد لله بصرف على نفسي من وأنا عندي 10 سنين أو 11 سنة من أول حاجة اشتغلتها .. قررت وقولت لأمي وأبويا إن أنا محدش هيصرف عليا ولحد دلوقتي أنا بصرف على نفسي من ساعتها ” .

وتابع محمد الشرنوبي : ” أنا بني آدم مسئول وعندي بيت مسئول عنه وعندي بيت تاني مسئول عنه وحاسس بإني حققت حاجات كتير في حياتي افتخر بيها ” .

وأكد الشرنوبي على أهمية التعليم والحصول على شهادة ومؤهل عالي إلا أن ظروفه العائلية والشخصية هي التي حالت بينه وبين استكمال مسيرته الدراسية واكتفاءه بالحصول على شهادة الإعدادية .. مشيرا إلى أنه لم يحصل على شهادة الثانوية العامة بسبب إنشعاله بالعمل .

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