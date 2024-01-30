تداول روّاد التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة جديدة للفنان محمد حماقي تجمعه مع أبنته فاطمة والمستشار تركي آل الشيخ، وتعد هذه المرة الأولى التي تظهر نجلته على السوشيال ميديا.

الظهور الأول لحماقي وابنته

وانقسم روّاد السوشيال ميديا، عن من تشبه فاطمة ابنة محمد حماقي لوالدها ام والدتها، وقال إحداهما «شبه ابوها في العينين والباقي »، «القمر دي ما شاء الله اسمها جميل»، «نسخه من مامتها جميله اوي».

وقد روج حماقي للحفل من خلال نشر البوستر الدعائي، وعلّق عليه بقوله: “لقد مضى وقت طويل يا جدّة! نراكم جميعاً في الثاني من فبراير. ستكون التذاكر متاحة على webbook.com”.

حفل محمد حماقي

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء أول حفل غنائي له في العام الجديد 2024 في المملكة العربية السعودية.

وطرحت الجهة المنظمة تذاكر حفل محمد حماقي في جدة، وتبدأ أسعارها من 450 ريالا سعوديا (3,702 جنيه).

من ناحية أخرى، أعلن محمد حماقي عن المواعيد الجديدة لجولته الغنائية في أمريكا الشمالية، والتي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

آخر أعمال محمد حماقي

مؤخرًا طرح حماقي أغينة «ده قلبي ده»، عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب»، وجاء المقطع الأول منها: «حبيبي يا حبيبي.. يا اول وأخر حبيبي.. حبيبي يا حبيبي.. كان فينك بقالك زمان.. ده.. قلبي ده.. عيني ده.. ده حياتي روحي ده.. زيه مين.. ده لا عاش ولا كان.. ده.. قلبي ده.. عيني ده.. لسه في الدنيا كده.. لو يبان.. نوره بيغطي المكان.. لما حبك أمر.. خدني عند القمر».

ومن ضمن أعمال محمد حماقي أغنية «حبيت المقابلة» من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير التصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، و«كريتيف» يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر.

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