كشفت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ للمرة الأولى ملامحها زوجها ​داني متري​، من خلال الإعلان الدعائي لفيلمها الوثائقي “Myriam Fares the Journey”، الذي يوثّق رحلة حملها بطفلها الثاني “دايف”، والصعوبات التي عاشتها بسبب الحجر المنزلي و​فيروس كورونا​.



ونشرت ميريام الإعلان الدعائي للفيلم عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وتتحدث فيه أنها كانت تتمنى أن تُنجب طفلة، إذ قالت: “كان ع بالنا (انا وزوجي داني متري)، بنوت، إنه صبي وبنت حلوين، بس كلشي من ربنا منيح، والمهم إنو تكون صحتهما منيحة”.



كما ظهرت ميريام في الفيديو من داخل عيادة الطبيب النسائي، وتبدي إستغرابها لأنها إكتسبت وزناً زائداً، خلال حملها الثاني، أكثر من حملها بطفلها الأول “جايدن”.

وتحدثت في الفيديو عن إلتزامها التام بالحجر المنزلي، خلال تفشي فيروس كورونا، وكانت تنتظر ذهابها الى الطبيب وتستغل الفرصة لتتمكن من رؤية الناس في الشارع.