شاركت الفنانة الأردنية مي سليم محبيها بصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لها برفقة شقيقاتها ميس ودانا حمدان وفاجأت الجمهور بظهور شقيقتها الرابعة «داليا» وقد نالت إعجابهم كثيراً وانهالوا على الصور بتعليقاتهم الإيجابية، وأكدوا لمي سليم أن شقيقتها داليا تملك بعض الشبه معهن.

حيث أكد عدد كبير من المتابعين أن داليا التى قل ما تظهر في الوسط الإعلامي، والتي غردت خارج سرب أخواتها، ولم تلحق بالعمل الفني مثلهن، مختلفة بعض الشيء عنهن حتى في ملامحها ولون بشرتها البيضاء، على عكس الشقيقات الثلاث اللاتي يتمتعن ببشرة قمحية، وكتبت مي سليم تعليقاً على الصورة قالت فيه :”حبيتي داليا اختي ربنا يخليكي ليا. اخواتي و أغلي حاجة في حياتي”.

صورة لفتيات عائلة حمدان الفنيّة تشهد ظهور “داليا حمدان” البعيدة عن الأضواء

يُذكر أن داليا حمدان ظهرت مؤخراً في عدة مهرجانات فنية بصحبة شقيقاتها، واستطاعت أن تلفت الأنظار بحضورها النادر، وأيضاً بجمالها وأناقة الأطلالات التى إعتمدها، بل وأشار البعض أنها كادت تتفوق علي شقيقاتها الثلاثة في الجمال والأناقة.

وفي السياق الفنى، انتهت النجمة مي سليم وصناع «مسلسل ضربة معلم» من تصوير باقي مشاهد المسلسل ليرفعوا شعار «فركش» في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، ويذاع المسلسل حاليًا عبر قناة سي بي سي والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ إنطلاق أولى حلقات عرضه. حيث كثف مخرج العمل إسماعيل فاروق عدد ساعات تصوير العمل، خاصة أنه يعرض بالتزامن مع تصويره حيث انتهى من تصوير المشاهد المتبقية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، حيث يعيش الشاب الفقير جابر في حارة شعبية، ويعاني من الفقر، ويعمل في البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع ما ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب.

«مسلسل ضربة معلم» تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، من بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوي، محمد مغربي ووائل ترك.