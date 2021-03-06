تداولت مواقع التواصل الإجتماعي عدة صور لزوجة الفنان المصري “عمرو سعد” كانت الاولي قد نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد أن تلفت الأنظار بجمالها في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

وكان عمرو سعد قد انفصل عن زوجته شيماء فوزي في أكتوبر الماضي، في سرية تامة لم يكشف عنها إلا زوجته نفسها، عبر صفحتها علي موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة لها وعلّقت قائلة: “أعلن الان حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد”، ليتفاجأ الجمهور بعودتهما بعد 4 أشهر، وهذا ما كشفه «رابي» نجلهما الأكبر، حيث قال أن والده ووالدته عادا مرة أخرى، منوها بأن ما حدث هو خلاف وانتهى منذ فترة.

وتزوج الفنان عمرو سعد من سيدة الأعمال شيماء فوزي في عام 2008، وأنجب منها 3 أبناء هم: رابي، وعلي، وحبيبة، وحرص طوال فترة زواجه قبل الأنفصال على أن يبقي عائلته بعيدًا عن الأضواء. إلا أنه حاليًا يشارك بين الحين والآخر صور له مع أبنائه عبر حساباته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا.

وفي السياق الفنى، كشف الفنان عمرو سعد، عن تفاصيل دوره في مسلسله الجديد “ملوك الجدعنة”، الذي يجمعه بالفنان مصطفى شعبان لأول مرة، ونشر عمرو سعد، عبر حسابه بإنستجرام صورته من المسلسل، وعلّق، قائلًا: “أحمد عبد القادر سرية، الشهير بسرية، من مسلسل ملوك الجدعنة للمخرج أحمد خالد موسي، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان، وأمين جمال، ستايلست دينا نصير، ومدير التصوير محمود بشير، على قناة mbc مصر في رمضان 2021”.

الجدير بالذكر أن مسلسل ملوك الجدعنة، شهد أخر وقوف للفنان الكبير يوسف شعبان إمام الكاميرا، قبل أن يرحل عن عالمنا الأسبوع الماضي متأثرا بكورونا، وقبل أن ينتهي من تصوير دوره بالكامل.

ويجسد الفنان يوسف شعبان خلال أحداث المسلسل شخصية كبير الحارة التى يعيش فيها بطلا المسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد، وهو رجل حكيم يلجأ إليه الكثير من الناس ليكون الحكم العادل بينهم، وقرر القائمون على العمل الاستغناء المشاهد المتبقية له خلال أحداث العمل، خاصة أنه صور معظم مشاهده المهمة.