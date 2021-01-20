تداولت مجموعة من الحسابات النشطة المعنية بأخبار الفنانين علي السوشيال مديديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور زوجة النجم محمد سعد وأم أبنائه، التى دائما مايخفيها عن الأعلام، واستطاعت زوجته أن تخطف الأنظار وتدهش الجمهور بجمالها، كما دفعت محبيه للتفاعل بقوة مع تلك اللقطات، متغزلين فيهما كثنائي لافت، ومتمنين لهما السعادة والصحة .

يُشار إلي أن الفنان محمد سعد متزوج سيدة من خارج الوسط الفني، تعرف عليها عن طريق العائلة، وتزوج منها منذ اكثر من عشرين عاماً، حيث كانت شاهدة علي تألق ونجومية سعد منذ البداية وحتي الآن ورزق منها بثلاثة أبناء هم: “نور الدين وكريم وياسين”.

ويظهر محمد سعد بشكل قليل للغاية في البرامج ووسائل الإعلام، ولكن في أحد أحاديثه الصحفية قال: “إن أسرته هى أهم شيء في حياته، وأن زوجته هى أساس البيت كله، وهي التي تتحمل الفنان المجنون الذي بداخله، متابعًا: “أنا شخص دائم التفكير ومتقلب، نظرًا إلى طبيعة عملي، وهي تفكر وتسعد وتحزن معي، وفعلًا كما يقال وراء كل رجل ناجح امرأة إذا كان يحسبني الناس ناجحًا”.

وبسؤاله عما إذا كانت زوجته تغار عليه بسبب طبيعة عمله، أشار في حديثه إلى أنها لا تغار عليه على الإطلاق؛ لكونها سيدة عاقلة للغاية وتفهمه جيدًا ولا يشغل تفكيرها مثل هذه الأمور.

ويُذكر عن الكوميديان المحبوب محمد سعد الشهير بـ (اللمبي)ـ أنه من مواليد محافظة القاهرة، بحى السيدة زينب، بدأ مشواره الفنى وهو فتى صغير فى مسلسل (مازال النيل يجرى)، ثم تدرج فى الادوار منها فيلم (الطريق الى إيلات) وفيلم (الجنتل), كما شارك مع الفنان احمد عبد العزيز فى مسلسل (مين ميحبش فاطمة), ولكن انطلاقته الحقيقة فى عالم الفن والسينما حين قام ببطولة فيلم (اللمبي) التى قدمها لأول مره فى فيلم (الناظر) للمخرج شريف عرفة بطوله الفنان الراحل علاء ولى الدين والفنان أحمد حلمي والفنان القدير الراحل حسن حسنى.

كما شارك الفنانة غادة عادل واحمد حلمى ورامز جلال ويوسف داوود فى فيلم 55 اسعاف , ثم قادم ببطولته التانية فى آخر افلامه الناجحه والمحققة لنسبة مشاهده (اللى بالى بالك)، ثم تلاه بأفلامه على نفس النمط من الشخصية كـ ( عوكل ,بوشكاش, بوحه, كتكوت, كركر, 8 جيجا، تتح )، ولكنه عاد بقوه فى مسلسل والذى عرض فى رمضان 2014 (فيفا اطاطا) مع النجمه الكبيرة إيمى سمير غانم، ثم فيلم الكنز بجزئية الأول والثانى في العامين 2019 – 2017 .

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد السينمائية كان فيلم “محمد حسين”، الذي تم عرضه في 2019، وشاركه في البطولة الفنان الكبير سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وعدد آخر من الفنانين وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.