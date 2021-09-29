دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيــدون عن الأضـــواء، ومن بين هؤلاء النجمة المصـــرية “روجينا” التي ظهرت مؤخرًا مع شقيقتها التى لا يعرفها الجمهور.

حيث نشرت الفنانة روجينا على حسابها على تطبيق “إنستجرام” صور جمعتها بشقيقتها، ولكن اللافت في الأمر أن تلك الصور أثارت موجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه المُذهل الذي يجمع أختها بالنجمة عبير صبري.

تعليقات النشطاء جاءت في أسئلة حول إذا ما كانت هناك صلة قرابة تجمع الفنانة روجينا وشقيقتها بالفنانة عبير صبرى فالتشابه بينهما واضح للغاية.

الجمهور يُشبّه شقيقة روجينا بالنجمة عبير صبري

لا يفوتك مشاهدة | ظهور مفاجئ لـ “مايا” إبنة روجينا وأشرف زكي.. نُسخة طبق الأصل عن والدتها – شاهدوا جمالها بالصور

من ناحية أخري، أثارت الممثلة المصرية ​روجـينــــا​ الكثير من الجدل، وتصدر اسمها محرك البحث “جوجل”، بعد مشاركتها الفنان اللبناني ​راغب علامة​ في رقصة على المسرح خلال حفل غنائي خاص في القاهرة على أنغام أغنية “اسمي حبيبك”.

فقد تعرضت زوجة نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف زكي، يوم الأحد، لهجوم حاد على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب رقصهــا الذي وصفه البعض بالجريء مقارنة بما اعتادت عليـــه في السابق، فضلاً عن ارتدائها فستانا قصيرا، حسب وصفهم.

كما أشار بعض رواد مواقع التواصل إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها روجينــــا بهذه الصورة، متسائلين عن موقف زوجها الفنان أشرف زكي، فيما اعتبر البعض الآخر أنها حرية شخصية ويحق لها ذلك.

جدير بالذكر أن آخر اعمال روجينا هو «مسلسل بنت السلطان» أول بطولة مطلقة بالنسبة لها والذي عرض بموسم رمضان 2021 الماضي بمشاركة عدد كبير من النجوم، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “