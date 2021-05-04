ربما لا يعرف الكثير من الجمهور عن الحياة الخاصة للفنان القدير الراحل محمود الجندى، فهو أب لابن ذكر واحد هو المخرج أحمد الجندى، و4 بنات هن: (رباب ورحاب ورنا) بالإضافة إلى إبنة صغري اسمها (مريم) وتعمل حاليًا بمجال التمثيل، محمود الجندي لم يظهر من قبل مع بناته، لكننا ننشر لكم صور بناته الثلاثة (رباب ورحاب ورنا)، واللاتي ورثن الكثير من ملامح والدهن.

وتزوج الفنان الراحل محمود الجندي في بداية حياته من خارج الوسط الفني “ضحى حسن” وأنجب منها 4 أبناء” 3 بنات وولد هو المخرج أحمد الجندي، واستمر زواجهما حتى توفيت عام 2001، نتيجة حريق منزلهما، وكان متزوجا من أخرى في هذا التوقيت وأنجب منها أصغر ابنائه “مريم”.

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كما تزوج الفنان محمود الجندي بالفنانة عبلة كامل، في عام 2003 ، ولكن لم يستمر الزواج طويلا وتم الانفصال، ليتزوج بعد ذلك من الزوجة الرابعة والأخيرة “هيام” ابنة الفنان جمال إسماعيل، واستمر زواجهما حتى وفاته.

محمود الجندي هو ممثل مصري، ولد فى محافظة البحيرة (ابو المطامير) عام 1945 فى أسرة تضم تسعة ابناء. درس فى مدرسة الصنايع وتخرج فى قسم النسيج وعمل بعد التخرج فى أحد المصانع، ثم تقدم الى المعهد العالى للسينما وتخرج منها في عام 1967. عمل محمود الجندي فى كل من السينما والمسرح والتليفزيون.

حيث قدم عددا من الأدوار المميزة في السينما من خلال أفلام «حكايات الغريب، الحرب العالمية التالتة، هروب اضطراري، واحد من الناس، وخارج على القانون» وفي التلفزيون «الشهد والدموع، نيللي وشريهان، أفراح إبليس، شارع عبدالعزيز، دموع في عيون وقحة، وأبنائي الأعزاء شكرا»، وفي المسرح «علشان خاطر عيونك، شيء في صدري، طرائيعو، باللو باللو، وحلاق بغداد».‎

يُذكر أن الفنان محمود الجندى توفى، يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها منذ عدة أيام لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، وتم تشييع الجثمان من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

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