قليلاً ما يشاهد الجمهور العربي الراحلة “شادية” وهي فى مرحلة متقدمة من العمر، فأغلب الجمهور يتذكرها عندما كان شابة جميلة، فربما لا يعرف الجمهور شكلها في شيخوختها، خاصة بعد ابتعادها عن الأضواء واعتزالها العمل الفني،فربما قد أختلفت ملامحها كثيرًا في عمر الـ 86 عامًا عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنها وهي شابة فالملامح تتغير؟

حيث أن أحد الحسابات الناشطة على موقع التغريدات “تويتر” خالف هذه القاعدة ونشر مؤخراً آخر صورة للفنانة الراحلة شادية، التقطت لها أثناء مرضها الأخير، وهزت الصورة مواقع التواصل، وتفاعل معها المغردون، خاصة أنها الصورة الأولى لها بعد اعتزالها منذ 30 عاما.

ورغم اتخاذ النجمة شادية قرارا بالاعتزال وارتداء الحجاب إلا أنها ظهرت في الصورة بدون الحجاب، وهو ما تسبب في غضب محبيها الذين أرادوا أن تحترم رغبتها في الابتعاد عن الجميع، وهو الأمر الذي نجحت في تنفيذه خلال حياتها، لذلك أراد الجمهور تطبيقه بعد وفاتها، وهاجم الجمهور عددا من الصفحات التي قامت بنشر الصورة.

آخر صورة للفنانة ” شادية ” قبل وفاتها عام 2017

يُذكر أن الاسم الحقيقي للفنانة شادية هو (فاطمة أحمد كمال شاكر). وتختلف الآراء بشأن إطلاق إسم شادية عليها. إذ يشير البعض إلى إنه المخرج والمنتج السينمائي حلمي رفلة. ويرى آخرون أن الممثل يوسف وهبي هو من أطلقه عليها، فيما يقول فريق ثالث إن الاسم يرتبط بالفنان عبد الوارث عسر الذي أطلقه عليها حين استمع إليها وهي تغنّي للمرة الأولى، وقدمت شادية 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة.

وقال الشاعر “صلاح فايز” الذي كتب لشادية أهم أغانيها، وله معها كواليس عديدة علي المستوي الشخصي والإنسانى: “شادية تزوجت أكثر من مرة ولم يكتب لها البقاء في حياة زوجية مستديمة، لأسباب لا أعلمها، ولكن يبدو أنها لم تكن تتوافق مع كل أزواجها، ومن بينهم عماد حمدي، وأحد مهندسي الصوت، وتزوجت لفترة من الصحفي مصطفى أمين، وصلاح ذو الفقار”.

وأضاف: “كانت شادية تحب الناس لكنها لا تظهر كثيرًا في المجتمعات، وكانت تعيش حياتها كما يحلو لها أن تعيشها، ثم انتقلت بعد أن تأكدت أن نهاية هذه الحياة كلها، سواء كانت فنا أو غيره، التوجه إلى الله سبحانه وتعالي، فتركت الفن وهي في أوج مجدها وانتقلت إلى مرحلة أخرى في حياتها، وتوجهت إلى الله، وساعدتها في ذلك المطربة ياسمين الخيام، والشاعرة علية الجعار، التي كتبت لها أغنية خد بإيدي التي لحنها عبدالمنعم البارودي، وكانت نقطة التحول لشادية في بداية حياة كريمة ونظيفة مع الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن هذه الفترة الأسعد في حياتها”.

رحلت الفنانة شادية عن عالمنا من أربع سنوات عام 2017 بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا، وقد اعتزلت الفن وانسحبت من الساحة الفنية تاركة وراءها تاريخًا فنيًا عظيمًا.