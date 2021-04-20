قليلاً ما يشاهد الجمهور الراحلة “فاتن حمامة” وهي فى مرحلة متقدمة من العمر، فأغلب الجمهور يتذكرها عندما كان شابة جميلة، فربما لا يعرف الجمهور شكلها في شيخوختها، خاصة بعد ابتعادها عن الأضواء واعتزالها العمل الفني،فربما قد أختلفت ملامحها كثيرًا في عمر الـ 83 عامًا عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنها وهي شابة فالملامح تتغير؟

حيث أن أحد الحسابات الناشطة على موقع الصور والفديوهات “إنستجرام” خالف هذه القاعدة ونشر مؤخراً آخر صور لـ سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة مع عدد من النجمات أبرزهم: (ميرفت أمين، إلهام شاهين، و بوسى شلبي)، وآخرين، التقطت لها معهم أثناء وفد الفنانين بالرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حملته الانتخابية؛ وهزت الصور مواقع التواصل، وتفاعل معها النشطاء، خاصة أنه الظهور الأول لها بعد غيابها لسنواتٍ عن الأضواء.

اقرأ أيضًا: قبل 30 عامًا.. شاهدوا موقف طريف لـ سميرة عبد العزيز مع فاتن حمامة

وكان الدكتور عمرو المليجي الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، ونجل شقيقة الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة قد حرص علي أحياء الذكرى السادسة على رحيلها وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هذا الصباح عبر قناة إكسترا نيوز .

فتحدث عمرو المليجي عن ذكرياته مع خالته وعن اليوم الأخير في حياتها فقال إنها كانت بصحة جيدة وخرجت للمشي مع زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب وتناولا الغداء في الخارج لكن بعد عودتها تعرضت لأزمة قلبية وتوفيت على الفور .

وأضاف أنه حين كان في عمر 16 عاما توفي والده في حادث فكانت خالته فاتن أول المتواجدين ولم تتركهم في هذه الظروف ويعتبرها بمثابة والدته الثانية فهي كانت قريبة ومحبة لكل أفراد العائلة صغارا وكبارا .

وتابع نجل شقيقة فاتن حمامة: ”كانت حاسة بينا أوي وقريبة من الصغير والكبير وموجودة طول الوقت لو حصل أي أزمة .. كانت بتعرف تفهم مشاكل كل واحد .. عمرها ما اتأخرت عن أي حد في العيلة .. كانت مجمعانا دايما لذلك إحنا افتقدنا بيت كامل مش مجرد شخص برحيلها”

وتوفيت الفنانة يوم 17 يناير 2015 عن عمر ناهز (83 عاما)، وتعتبر فاتن حمامة من قبل الكثيرين علامة بارزة في تاريخ السينما العربية حيث عاصرت عقودا من تطور السينما المصرية، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن فاتن حمامة توفيت “إثر أزمة صحية مفاجئة”.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “