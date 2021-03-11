نادرًا ما يشاهد الجمهور الفنانة ليلي عز العرب وهي فى شبابها، فأغلب الجمهور يتذكر عز العرب في أدوارها الحاليه في سن متقدم ونادرا ما يعرف الجمهور شكلها في صباها، إلا أنه ربما لم يختلف شكلها كثيرًا في شبابها عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنها حاليًا وهي كبيرة في السن فالملامح لم تتغير.

حيث أن أحد الحسابات الناشطة على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” خالف هذه القاعدة ونشر مؤخراً صورة التقطت للفنانة في زمن شبابها. وتبين من خلالها أنها كانت شابة جميلة تتّسم بملامح جذابة وتهتم كثيراً بمظهرها، ومما جاء في التعليقات: “وما زالت شيك وجميلة ماشاء الله” و”دايماً أنيقة” و”لحتى الان شيك وبيعجبني رقيها”.

يُشار إلى أن الفنانة ليلي عز العرب التحقت بعالم الفن في سنّ متقدّمة حيث برزت في عدد من الأعمال رغم أن أدوارها لم تكن رئيسية ومن أهمها:”إسكندرية نيويورك” و”معالي الوزير” و”عايز حقي”. كما أدت دور والدة الفنان أحمد حلمي في فيلم “1000 مبروك”، ودور والدة الفنانة نيللي كريم في “بشتري راجل”.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك الفنانة ليلي عز العرب حاليًا في أحداث مسلسل حلوة الدنيا سكر البطولة المطلقه الأولي للفنانة الشابة هنا الزاهد، والتى يشاركها فى كل حكاية بطل مختلف، ومن أبرز حكايات المسلسل حكايات “سحر وشعوذة” و”ساندى كراش” ويشارك فى بطولتهما محمد كيلانى،

وحكاية ” تسع خطوات لقلب الرجل” ويشارك فى بطولتها محمد الشرنوبى، وحكاية “الجريمة لا تفيد” ويشارك فى بطولتها محمود عبد المغنى، وحكاية “المتخصصة” ويشارك فى بطولتها أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة.

يُذكر أن حكاية “لا سحر ولا شعوذة” التى تُعرض حاليًا وتشارك فيها ليلي عز العرب بدور (الساحرة سونيا جدة شيرين)، من تأليف هشام إسماعيل، بطولة هنا الزاهد، محمد كيلاني، ليلى عز العرب، ياسمين رحمي، محمد السعدني، جينا سليم، بسنت النبراوي وإيمي الجندي، وإخراج خالد الحلفاوي.