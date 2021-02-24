شارك الفنان الشاب “أحمد الفيشاوي” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنسجرام” بصورة نادرة يعود عمرها لأكثر من 40 عامًا، شهدت ظهور والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي،

وكانت ملامح الفنان فاروق الفيشاوي في تلك الصورة مختلفة تمامًا، عن صورته الذهنية لدي الجمهور وشكله الذي أعتادوا أن يروه به، حيث بدي شابًا وسيمًا في أوائل عقده الثاني علي الأكثر، وتفاعل الجمهور مع تلك الصورة النادرة بشكلٍ لافت واشاد بها الكثيرون من المتابعين الذين حرصوا علي الدعاء للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة.

الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو 2019، عقب دخوله غيبوبة كبدية، تاركًا ميراثًا هائلا للفن المصري بمشاركته في نحو 148 فيلما و71 مسلسلا و14 مسرحية.

وفي السياقٍ الفني، يعيش الفنان أحمد الفيشاوي حاله من النشاط الفني خلال الفترة الحاليه، حيث أعلن مؤخراً عن تعاقده علي بطولة فيلم جديد ونشر صورة له أثناء التعاقد مع المنتج أيمن يوسف وعلق عليها قائلا: “في حب السينما فيلم جديد ان شاءالله اخراج محمد بكير و أنتاج ايمن يوسف بطوله محمود حميده و أحمد الفيشاوي و عائشه بن احمد و محمد الشرنوبي و مي الغيطي و اسماء جلال و ميان السيد”.

ويستعد أحمد الفيشاوي لطرح أغنيته الجديدة (نمبر 2) التي ينتقد من خلالها الفنان محمد رمضان الذي أطلق علي نفسه لقب نمبر وان.

وينتظر أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد “30 مارس” بدور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.

كما حرص الفنان أحمد الفيشاوي علي الترويج لفيلمه الجديد “قمر 14” الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل من بينهم: خالد النبوي وشيرين رضا وأحمد مالك وأحمد حاتم وغادة عادل وخالد أنور .