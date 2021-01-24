تداولت عدة حسابات فنيّة نشطة معنيّة بأخبار وصور وحكايات نجوم ونجمات الزمن الجميل، صورتين مدمجتين، إحداهما حديثة شهدت ظهور الفنانة والإعلامية “نجوي إبراهيم”، بعد غياب طويل عن الأضواء، والأخري صورة نادرة لها “بالحجاب” يرجع تاريخها لأكثر من 20 عاماً، واستطاعت بتلك الصور أن تلفت أنظار الروّاد الذين تغزلوا بجمالها في كلتا الصورتين.

يُذكر عن نجوي إبراهيم، أنها بدأت كمذيعة في التليفزيون العربي بالقاهرة عام 1965، وكانت متزوجة من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني الشهير غسان كنفاني.ومنذ البداية أولت العمل الإعلامي التليفزيوني كثيراً من الإهتمام، حيث عملت في التليفزيون المصري وفي التليفزيون العربي.

صورة نادرة للفنانة والإعلامية ” نجوي إبراهيم ” بالحجاب

قدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية منها: “6/6″، “صباح الخير يا مصر”، “اخترنا لك” و”فكر ثواني واكسب دقايق” الذي استمر ونال نجاحا لأكثر من خمس سنوات علي التوالى. ,تُعد أهم الأعمال التى قدمتها للتليفزيون، هما برنامجي “صباح الخير” و”مساء الخير” اللذان قدمتهما مع “بقلظ” ولذلك يعرفها المصريون وأطفال جيل الثمانينات وأوائل التسعينات بإسم “ماما نجوى”.

أما عن الأعمال الدرامية والسينمائية، فقدمت الفنانة نجوي إبراهيم 12 فيلما سينمائيا، حيث برزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام وكان أول أفلامها فيلم “الأرض” إخراج يوسف شاهين العام 1970، ثم فيلم “فجر الإسلام” للمخرج صلاح أبو سيف، ثم “العذاب فوق شفاه تبتسم” للمخرج حسن الإمام ثم فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” إخراج حسام الدين مصطفى عام 1974، تلاه “حتى آخر العمر” إخراج أشرف فهمي، وكلاهما عن حرب أكتوبر 1973 وفيلم “خائفة من شيء ما” إخراج يحيى العلمي و”المدمن” إخراج يوسف فرنسيس و”السادة المرتشون” إخراج على عبدالخالق.

كما قدمت عددا من المسلسلات منها مسلسل استعراضي للأطفال وهو “أجمل الزهور” عام 1984 و”عواصف النساء” عام 2005 و”قيود من نار” عام 2007 ثم “أستاذ ورئيس قسم” عام 2015 مع الزعيم عادل إمام.