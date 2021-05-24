انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأحد النجوم في شبابه بالأبيض والأسود، ووسط التكهنات تبين أنه الفنان الكبير سيد رجب. وأعاد رجب بنفسه نشر تلك الصورة له مع صورة أخرى له في الفترة الحالية، عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“.

وحازت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان المصري، وسأله المتابعين عن احتمالية تقديم جزء ثالث من مسلسله الأشهر «أبو العروسة»، سيد رجب من مواليد 1950م، دخل الوسط الفني بعد سن الأربعين، وتحديدا عام 1993، وقدم لسنوات طويلة أدوار صغيرة، ثم بدأ يلفت الأنظار بموهبته. وتوالت عليه الأعمال الفنّية التى بلغ عددها حوالي 50 عمل فنى، مابين التلفزيون و السينما والمسرح.

صورة نادرة للفنان ” سيد رجب ” في شبابه، مع صوره له في الوقت الحالي

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في سياقٍ آخر، عبّر سيد رجب، عن سعادته البالغة بمشاركته مع أبطال عمل لعبة نيوتن، مؤكدا أنه فخور بالمسلسل ومشاركته فيه، قائلاً “نستطيع الوصول إلى مستوى عال من الدراما، ومن الممكن أن يظل المسلسل فى ذاكرة الدراما المصرية لوقت كبير”، مضيفا أن المسلسل تعب فيه كل المشاركين فى العمل، وحرصوا على أن يخرج فى أحسن شكل.

وتابع سيد رجب، خلال لقائه فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن السبب فى نجاح مسلسل لعبة نيوتن بدأ منذ الفكرة حتى نهاية تصويره.

وحول سبب تسمية مسلسل لعبة نيوتن بهذا الاسم وما علاقته بالعالم نيوتن، أوضح “الفنان سيد رجب”، إن نيوتن اخترع عدة قوانين أشهرها الجاذبية الذى يقول لكل فعل رد فعل مساوٍ له فى القوة ومضاد له فى الاتجاه، وأيضا الشيء الساكن سيظل ساكنا ما لم يؤثر عليه شىء خارجى، لذلك فإن النفس الإنسانية بالفعل ورد الفعل وتقاطع الأشياء ببعضها والتربية بشكل معين تعطى شخصية معينة ورد الفعل المعين يعطى نتيجة معينة.

وأشار «رجب»، الى أن علاقات الناس ببعضها وردود أفعالهم مع بعضهم كانت السبب فى تسمية المسلسل بهذا الاسم، لافتا الى أن الجميع يعرف قوانين نيوتن فكان من السهل معرفتهم سبب اسم المسلسل.

وواصل سيد رجب أن أول دور سينمائى ظهر فيه بشكل كبير كان من خلال شخصية المعلم سراج فى فيلم إبراهيم الأبيض، مضيفا أنه شعر بالرهبة عندما وقف أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

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