تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بنشر أخبار النجوم علي السوشيال ميديا، عدة صور شهدت ظهور «على» و «عمر» نجلى الفنان المصري “رامى صبري” بعضهم كان والدهما قد نشرها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأوضحت تلك الصورة الشبه الكبير والواضح بينهما وبين والدهما.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي وعدد كبير من المتابعي النجم رامى صبري مع تلك الصور بشكلٍ لافت، التى شهدت ظهورًا نادرًا لنجليه الوسيمين، حيث أثنى عدد كبير من المتابعين علي برائتهما ووسامتهما. فيما أشار البعض أنهما يشبهان والدها الفنان إلي حدٍ كبير.

وتزوج الفنان رامي صبري من السيدة “شيرين عادل” من خارج الوسط الفنى في العام 2011، وحرص على حضور عقد القرآن عدد كبير من نجوم الفن والغناء وأنجب منها توأمه (على)، و(عمر).

اقرأ ايضًا: شاهدوا صور زوجة المطرب رامى صبرى فاتنة الجمال.. وهذا هو سر بكائها في حفل زوجها الأخير!

من ناحية أخري، كشف رامى صبرى، عن كلمات أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان “القضية مكملة”، لدعم الشعب الفلسطيني والقدس، ضد اعتداءات جيش الاحتلال التي اسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، في محاولات لتهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

ونشر صبرى مقطع فيديو قصير عبر حسابه بموقع إنستجرام، لكلمات الاغنية التي جاءت كالآتي :”بيب تسملك مش جبان، بص الشجاعة الى في عنيه، الأرض ارضه من زمان، انت الى متقل عليه، طمعك وجشعك دول عموك من الإنسانية جردوك، وبقيت شايفها أرض أبوك مش أرضهم ولا أرضنا، لسه القضية مكملة ولسه الحكاية مطولة، واكيد نهاية اللى افتري أكبر عقاب من ربنا”.

أغنية لسة القضية مكملة، من كلمات تامر حسين، والحان وغناء رامى صبري، وموسيقى جلال حمداوى، وكان قد نشر حسين مقطع الفيديو عبر حسابه بتويتر وكتب ” رامى لحن الكلام لما شاف البوست بتاع كلامى، امبارح وبعتهالى النهارده وحب يشارك ويعبر عن مشاعره معانا ل إخوتنا هناك فى فلسطين وربنا ينصركم”.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “