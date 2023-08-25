تصدرت الفنانة ميرفت أمين، الواجهة من جديد بعد انتشار انباء عن زواجها، والتي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج ميرفت أمين من رجل أعمال مصري في سرية تامة مؤخراً، ليصبح الزوج التاسع لها في حياتها وهي تقترب من سن ال 80.

شائعة زواج ميرفت أمين

وتسببت تلك الشائعات في حزن وغضب الفنانة ميرفت أمين، والتي كشفت حقيقة الأخبار المتداولة عنها في الوقت الذي تبتعد فيه عن الأضواء.

ونفت الفنانة ميرفت أمين، خبر زواجها، مؤكدة أنها لم تتزوج وغاضبة وحزينة من تداول هذه الشائعات، خاصة وأنها تعيش حياتها في حالة من الهدوء، لافتة إلى أنها شائعة متكررة وكانت آخرها في بداية العام الحالي بجانب شائعات وفاتها التي تحزنها أيضاً.

زيجات ميرفت أمين

وتزوجت الفنانة ميرفت أمين أكثر من مرة، وكان أول أزواجها المطرب السورى موفق بهجت، والثانى الموسيقى عمر خورشيد، كما تزوجت من رجل الأعمال مصطفى السيد صاوى، وتزوجت من الفنان حسين فهمى وانجبت منه ابنتها الوحيدة (منة الله) واستمر الجواز فترة طويلة مقارنة بأزواجها الآخرين.

أهم أعمالها

كما اشتركت الفنانة ميرفت امين فى 5 أفلام تم اختيارهم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد سنة 1996 وهم: ابى فوق الشجرة 1969، ثرثرة فوق النيل 1971، ابناء الصمت 1974، سواق الاوتوبيس 1983، زوجة رجل مهم 1988.

ومن أهم أعمالها، مدرسة المشاغبين، حماتي بتحبني، الأستاذ احسان، مرجان أحمد مرجان، أيام السادات.

آخر أعمالها

يُذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة ميرفت أمين فيلم “أعز الولد” والذي طُرح في مارس 2021، من ﺇﺧﺮاج سارة نوح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب وجورج عزمي، وبطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، ومحمد شاهين وغيرهم.

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