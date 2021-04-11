نشر الفنان ” محمد رمضان ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وبحوزته مجموعة كبيرة من الدولارات وذلك للمرة الثالثة .

حيث ظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يمسك بحفنة من الدولاارت في غرفة ممتلئة بها في جميع أركانها ثم خرج إلى حمام السباحة الذي كانت الدولاارات أيضا ملقاة حوله .

وتضمن الفيديو أيضا مقطع من أغنيته الجديدة ” فيرساتشي ” الذي يبدو كرسالة للجميع ويرد به من جديد على تصريحات الإعلامي ” عمرو أديب ” ضده .

فكان الإعلامي عمرو أديب قد وجه انتقادات لمحمد رمضان مؤخرا بعد ظهور الأخير في مقطع فيديو وهو مستلقي داخل عوامة بحمام السباحة ويلقي بالدولاارات في المياه كرد منه على الحكم الذي صدر بدفعه مبلغ 6 مليون جنيه تعويض للطيار ” أشرف أبو اليسر ” .

واعتبر عمرو أديب ذلك استفزازا للجمهور وأن الفنان محمد رمضان يتعمد إثارة المشاكل خاصة في الآونة الأخيرة .