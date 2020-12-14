تواصل الفنانة ياسمين صبري إثارة الجدل بين متابعيها بعدما لاحظوا في أكثر من إطلالة إصرارها على إعادة إطلالات ظهرت بها الفنانة هيفاء وهبي طليقة زوجها رجل اأعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهرت ياسمين في أحد العروض الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة سبق وظهرت بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لياسمين صبري من رحلتها لجبال الألب مرتدية جاكيت سبق وظهرت به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في عام 2015، ما اعتبروه تكراراً لإطلالة هيفاء بعد 5 سنوات من ارتدائها.

وكانت بداية الجدل عندما ظهرت ياسمين في حفل خطوبتها بجوار أحمد أبو هشيمة بفستان تايجر كانت قد اردته الفنانة اللبنانية في صورة مشابهة مع رجل الأعمال وقت أن كانا متزوجين، لتكون المرة الثالثة التي تكرر فيها ياسمين إطلالة ظهرت بها هيفاء قبلها.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، والذي شارك معها في البطولة أحمد مجدي، أيتن عامر،هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.