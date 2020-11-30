نشرت الكاتبة ” ميرنا الهلباوي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من الاحتفال الثاني لخطوبتها على الفنان ” محمد عطية ” والذي كان في هذه المرة برفقة أصدقائهم المقربين .

ظهرت ميرنا الهلباوي في الصور برفقة خطيبها وأصدقائهم في بعض الصور بالإضافة إلى صور لها مع قالب الكيك الذي جاء على شكل خاتم الخطوبة احتفالا بالمناسبة .

وحرصت ميرنا في تعليقها على الصور على توجيه رسالة شكر لأصدقائهما الذين استطاعوا حضور هذه الحفل معربة عن حبها وامتنانها لهم .

يذكر أن محمد عطية وميرنا الهلباوي كانا قد احتفلا منذ أيام بخطوبتهما في حفل بسيط أقيم في منزل خطيبته واقتصر على أهل العروسين فقط .