يعود محيي إسماعيل لإثارة الجدل مجدداً من خلال إحراج مراسل، وهذه المرة على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. فخلال لقائه مع مجموعة من المراسلين على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تلقى إسماعيل سؤالاً من أحد المراسلين عن تصرفاته التي يصفها بالبعض بالجنون ليقاطعه سريعاً بالقول: “انت أهبل باين عليك.. هذا أهبل تعلم كيف تسأل”، مشيراً إلى أن جميع فناني العالم يُطلق عليهم لقب مجانين ولكن مجانين عقلانيين في فنهم.

وخلال اللقاء، قال محيي إسماعيل أنه يتقبّل النقد ويتعلّم منه إذا وجد من يعلّمه، ولكن من لا يجده أهلاً لذلك لا يأخذ نقده على محمل الجد.

وأشار إسماعيل إلى أنه يرفض كل الأعمال المعروضة عليه من دراما ومسرح، لأنه يريد التركيز في السينما فحسب، وأضاف مازحاً: “لأني وصلت لسن بقيت مراهق طويل التيلة ومش عايز أعمل الحاجات دي باختياري”.

وأكد إسماعيل أن فيلم “القذافي” سيخرج الى النور قريباً بعد أن تولّت إنتاجه شركة عالمية، وسيشاركه البطولة الممثل الأميركي جورج كلوني وممثلة شهيرة أخرى.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُحرج فيها إسماعيل مراسلاً، بحيث تكررت الواقعة قبل عامين على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي خلال لقائه مع أحمد عاشور مراسل قناة “الفن” الترفيهية التي تبث على موقع YouTube.

الفنان بدا متعجّلا في الحديث كعادته، لكن المراسل حاول إيقافه بالأسئلة، فكان ردّه على رأيه في المهرجان: “أنا أول مرة احضر المهرجان ده.. وانا عضو لجنة تحكيم الأفلام العالمية.. ايه تاني؟!”.

وما إن بدأ المراسل الحديث عن فيلم “الممر”، حتى قاطعه بقوله: “لا مشوفتوش.. أنا شوفت الرصاصة لا تزال في جيبي وأنا عملت دور اليهودي وكنت عبقري.. وشكرا”، وهمّ بالانصراف فعاجله المراسل بسؤال أخير حول تكريم الرئيس السادات له، فكان جوابه: “بعد الإخوة الأعداء الرئيس السادات كرّمني لأنه افتكر إن عندي صرع قولتله لا معنديش اديني شقة واخدتها”.