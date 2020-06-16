شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة من عطلتها الصيفية.

و ظهرت هنا الزاهد، في الصور، مرتدية فستان قصير مكشوف الكتفين بالوان صيفية ونقشة الزهور وعلقت كاتبة:” بحب الصيف”.

وكانت هنا الزاهد قد نشرت منذ ايام صورا بإطلالة مشابهة ظهرت فيها بفستان قصير ومكشوف الاكتاف باللون الأسود المشجر.

يذكر ان هنا الزاهد انتهت مؤخرا من تصوير فيلم “الغسالة” تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.