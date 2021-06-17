نشرت الفنانة ريهام حجاج على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، مقطع فيديو تضمن مقتطفات من حوارها المرتقب مع الإعلامية بوسي شلبي، والذي يذاع اليوم (الخميس) على قناة النهار الفضائية.

حيث ألقت اللقطات المقتطفة من الحوار الضوء على جوانب كثيرة من حياة ريهام حجاج، والتي تذاع للمرة الأولى، حيث إن النجمة لم تظهر في أي حوار تلفزيوني منذ ست سنوات، وهو ما أشارت إليه الإعلامية بوسي شلبي.

وكشف برومو الحلقه تطرق ريهام للعديد من جوانب الحياة الخاصة لها، حيث تتحدث لأول مرة عن ظروف زواجها من رجل الأعمال محمد حلوة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتعرضها للابتزاز بسبب تلك الزيجة، ورؤيتها عن الفارق بين الممثلة والبطلة وردها على الشائعات التي طالتها في السنوات الأخيرة وغيرها من الموضوعات الشائكة.