للمرّة الأولى منذ 15 عاماً.. رشا مهدي تغيب عن السباق الرمضاني وتكشف السبب

أعلنت الممثلة المصرية ​رشا مهدي​ عن غيابها هذا العام عن السباق الرمضاني حيث أنها لم تشارك في أي عمل، كاشفةً عن أن السبب في ذلك يعود إلى إنشغالها بوالدتها التي تتواجد في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:”دا أول رمضان من ١٥ سنه ماكونش موجوده معاكم. اضطريت اعتذر عن كل الأعمال اللي اتعرضت عليا لظروف إقامتي في المستشفى مع والدتي. كان صعب ألتزم بأي مواعيد تصوير. الحمد لله ماما صحتها أحسن كتير و شكرا لكل اللي سأل. المهم بقى انا فاضيالكو وقاعدالكو على تويتر نتفرج سوا انا وانتو و ماما”.

وشاركت مهدي في رمضان الماضي من خلال مسلسل “رمضان كريم” من بطولة محمود الجندي وسيد رجب وشريف سلامة وروبي، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.