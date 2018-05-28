حذف اسم درة من شارة مسلسل “نسر الصعيد”.. والسبب!

كثيرة هي المشكلات التي يواجهها مسلسل “​نسر الصعيد​” للممثل المصري محمد رمضان، كانت بدايتها مع مجموعة من الأخطاء الإخراجية التي لاحظها المشاهدين.



ومؤخراً ظهرت مشكلة جديدة تمثلت في صراع بين بطلتي المسلسل إلى جانب رمضان الممثلتين درة و ​وفاء عامر​ ، فبعد أن طلبت درة بحذف إسم عامر من اللوحة الثانية للتتر التي تحمل اسميهما معا، وبعد رفض منتج العمل هذا الأمر، طلبت درة حذف اسمها من علي التترات لرغبتها في عدم وجود اسم آخر معها علي اللوحة الثانية.

وكانت عامر قد إتفقت مع منتج العمل على وضع إسمها بعد إسم محمد رمضان ومن ناحية أخرى طلبت درة وضع اسمها على لوحة بمفردها وهو ما رفضته الأولى نظرًا لتاريخها الفني، مما جعل الأزمة تتفاقم.





