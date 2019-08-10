لماذا طلبت إيمي سمير غانم الطلاق من حسن الرداد ؟

حل الفنان المصري ” حسن الرداد ” وزوجته الفنانة ” دنيا سمير غانم ” ضيفين في برنامج ” توأم روحي ” للإعلامي اللبناني نيشان والتي شهدت حلقتهم تصريحات عديدة أثارت الجدل بين المتابعين .

حيث كشف حسن الرداد عن أن إيمي قد طلبت منه الطلاق في أول يوم زواج أثناء سفرهما بالطائرة لقضاء شهر العسل .

بعد أن قام حسن بتخويفها وهي تعاني من فوبيا ركوب الطائرة .. وقال : ” استقلينا طائرة من أجل السفر لشهر العسل وأنا بطبيعتي أسلي وقتي خلال السفر بالضحك والتصوير مع الناس ثم تفاجأت ببكاء إيمي وطلبها الطلاق ” .

وأوضحت إيمي السبب وراء طلبها للطلاق بإنها للحظة شعرت بعدم الأمان معه لأنه لم يراع شعورها ويوفر لها الأمان الذي كانت تشعر به مع والدها ووالدتها وهو ما دفعها لطلب الطلاق .

وقالت : ” فضلت اعيط وقلت له أنا عايزة بابا وماما ” .. ليرد الرداد مازحا : ” قابل الهبل ده كتير ” .