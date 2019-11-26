لماذا ظهر التوتر على سيرين عبدالنور عندما شاركت في The Voice

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، سر توترها خلال ظهورها في برنامج The Voice، وتقديمها الأغنية الدعائية لمسلسل “الديفا”.

سيرين، قالت خلال لقائها ببرنامج Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4: “التوتر شيء يصاحبني في كل أعمالي حتى بعد الانتهاء منها حتى أعرف ردود الأفعال حول العمل”.

وأضافت: “برنامج The Voice، في العادة لا يستقبل ضيوف وتعتبر هي ثالث ضيفة تحل عليه بعد ديك مارتن، مؤكدة أن البرنامج كبير وكذلك المدربين الموجودين فيه”.

وعبرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن سعادتها بتواجد سيرين عبدالنور في حلقة البرنامج، مؤكدة أنها من عشاق أعمالها ودائمًا تحرص على متابعتها كما أنها تحتفظ بنسخ من أعمالها التلفزيونية وذلك منذ دخول سيرين مجال التمثيل.

وكانت سيرين عبدالنور، قد قدمت خلال حلقة البرنامج أغنية “أنا رجعت”، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل “الديفا”، والذي من المقرر طرحه يوم 27 على شبكة شاهد نت، وهو عبارة عن 8 حلقات تتناول حياة المشاهير وأجواء برامج المسابقات والحلقة مدتها 8 دقائق.

المسلسل من بطولة سيرين عبدالنور، والمطربة المصرية بوسي، والفنان السعودي يعقوب الفرحان.