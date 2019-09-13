لماذا غضب طارق العريان من اصالة وقال لها: “وسعي مداركك”؟.. فيديو

كشفت الفنانة السورية اصالة ان تسرعها يضعها في مواقف محرجة احيانا كما حدث عندما نشرت عنوان منزلها ورقم هاتفها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت اصالة، في لقاء مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم على قناة “سي بي سي”، انها قامت بنشر بطاقة مدرسة اولادها في اول يوم لهم في المدرسة وقالت “كنت فرحانة جدا فيها كل شي رقم تليفوني تليفون زوجي عنوان بيتنا كل شي”.

وكشف اصالة ان زوجها طارق العريان غضب كثيرا بسبب ذلك كاشفة انه رفع صوته وقال لها “اصالة معقول وسعي مداركك شوي مرة ثانية”.

وبررت اصالة قيامها بنفس الغلطة مرتين بالقول “لاني سريعة ما بفكر يحرق شيطان هالسرعة اللي انا فيها” وتابعت “انا ممكن اخد الاوسكار بالسرعة اسرع حدا بفكر وبنفذ”.