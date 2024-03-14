أعلن السيناريست تامر حبيب خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج “ع المسرح” المذاع عبر قناة الحياة عن العديد من الكواليس الخاصة في علاقته بوالده الراحل، وكيف اكتشف حقيقة شعوره نحوه من رسالة تركها له قبل وفاته.

تامر حبيب ووالده

بدأ كلامه قائلا “أبويا كان من النوع الذي لا يعرف كيف يظهر مشاعره، وفهمته بعد ما مات من وصية كتبها”.

تابع قبل ما يسافر للحج كان متأكد إنه لن يرجع، وليلة سفره كرر 5 أو 6 مرات لو مرجعتش افتح الجواب واقراه، وكان كاتب جواب لا يفتح إلا في حالة وفاتي بواسطة ابني الوحيد تامر حبيب، والجواب في شنطة عرفني أرقامها.

أضاف أبويا مات في الحج، ولما فتحت الجواب لقيت الإجابة عن كل أسئلتي، واكتشفت إنه جمع كل أرصدته في حساب واحد وكتبها في شيك باسمي.

أوضح تامر حبيب أن قرار تغيير مجاله من المحاسبة للدراسة في معهد السينما كان سبب خلاف كبير بينه وبين والده الراحل قائلا: “لما غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما حصلت ثورة هستيرية من والدي وقاطعني لمدة سنة، وقبل ما يموت بقينا أصحاب في السنة الأخيرة من حياته.

وزن تامر حبيب

تابع أنا طول عمري تخين، وهو عايزني أخس علشان صحتي، لدرجة إنه اشترى عربية علشاني ومنعني أركبها إلا لما أخس، وكان دواء التخسيس يسبب لي العصبية، غير إني في شغل لا أحبه هو المحاسة، وفي يوم كل ده انفجر وقطعت هدومي وقعدت أصرخ بطريقية هستيرية.

في نفس اللقاء، رد السيناريست تامر حبيب، على تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي المثيرة للجدل بشأن ميوله الجنسية، مؤكدًا: نيتها كانت خير.

الهجوم على تامر حبيب بسبب إيناس الدغيدي

وأضاف: “الكلمتين اللي قالتهم إيناس الدغيدي طلعوني على المسرح وتعرضت لهجوم ونقد وإساءة وعنف ومكنتش أتخيل إن الناس بالقسوة دي وأصدروا أحكام وهما مش عارفين حاجة”.

حياة تامر حبيب

وتابع: “أنا بحب البني آدم وهو أعظم كائن في الكون يعني بيحس، ليه تبقى شخص بتدوس على جرحي ده أنا قاعد بجاهد عمري كله ومش بحب أصعب على حد وبحب أبان قوي”.

معاناة تامر حبيب من السوشيال ميديا

ولفت: “في وقت من الأوقات اكشتفت أن اللي بيهاجموني ويشتموني مش الجمهور اللي أنا بعمله الأفلام، في مواقف معينة خلال السوشيال ميديا كان فيه كلام في منتهى القسوة وقلة الأدب لدرجة إني لقيت واحد بيقول لو لقيت تامر حبيب ماشي في الشارع هقتله تقتنلي ليه ياعم الحاج هو أنا عملتلك حاجة”.

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