لماذا لم تشارك فيفي عبده في مواسم الترفيه في السعودية؟

أبدت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده استعدادها لتقديم عروض فنية في المملكة العربية السعودية ضمن مواسم الترفيه.

غير ان فيفي عبده، قالت في تصريح صحفي، أنه لم يتم التواصل معها من قبل هيئة الترفيه السعودية وليس هناك اي تعاقد على تقديم اي اعمال فنية في السعودية في الفترة الحالية.

وتابعت فيفي عبده كلامها قائلة: “ولكن لو كانت هناك فرصة فلا مانع لدي، ولكنني قدمت مسرحية في عيد الفطر الماضي بالكويت وهي “ينانوة جليعة” وهي تنتمي للكوميديا وبمشاركة كويتية، وكانت تجربة جيدة سعدت بها وبجمهور الكويت والخليج بشكل عام.”.

من ناحية أخرى، تحدثت فيفي عبده عن فيديوهات الرقص التي تنشرها عبر السوشيال ميديا مؤكدة أن الرقص ليس له علاقة بالعمر ولكن باللياقة البدنية في المقام الاول، وتابعت “كما أنني نشرت عدة مقاطع على السوشيال ميديا وكانت التعليقات إيجابية للغاية، فهناك من كانوا يعتقدون أنني إعتزلت ولكن زيادة وزني في بعض الأوقات كانت تمنعني من الرقص، فأنا لم أعتزل كما أُشيع مؤخراً”.