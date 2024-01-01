حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا على برنامج كلام الناس، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وبيّن خلال لقائه حقيقة خلافه مع الفنان محمد هنيدي، بعد فيلم إسماعيلية رايح جاي، الذي عُرض عام 1997، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وقتها.

محمد فؤاد: مفيش خلافات بيني وبين هنيدي

وقال محمد فؤاد: بعد فيلم إسماعيلية رايح جاي، كنت بدخل السينما أنا وهنيدي فى الناس كانت بتشيلني وهو بيبقى ماشي ورايا، كنت أقولهم شيلوه دا هيبقى نجم ومش هتعرفوا تسلموا عليه بعد كده.

وعن حقيقة خلافه مع محمد هنيدي، أكد محمد فؤاد، أنه لا يوجد خلافات بينهما، قائلًا: كان يشرفني إنه يكون صديقي، ولكنْ أصدقاؤه غير أصدقائي، ولم يكن بيني وبينه أي غضب، ولم يسبق لنا أن التقينا في مكان ما.

تابع محمد فؤاد: لم نلتقِ أنا ومحمد هنيدي سوى في الفيلم، وكانت القصة تقول إننا كنا أصدقاء، ولكننا ننشر المعاني الطيبة بين الأجيال والشباب، معلقًا: ليه نبقى أنا وهو أصدقاء، أنا مش هكون صاحبه بالعافية أو غصب عنه.

فيلم إسماعيلية رايح جاي

وتدور أحداث فيلم إسماعيلية رايح جاي، بعد حرب 1967، هاجر جميع أفراد عائلة إبراهيم من مدينة الإسماعيلية إلى أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، ويواصل إبراهيم دراسته ويحصل على الشهادة الثانوية، وبعد لقائه بالفنان عزت أبو عوف الذي اكتشف موهبته في الغناء، أصبح إبراهيم مغنيًا معروفًا، كما يعيش إبراهيم علاقة حب مع جارته سلوى، والتي ينافسه حبها زيزو الذي يطمح للتفوق في كرة القدم.

شارك في بطولة فيلم إسماعيلية رايح جاي، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد فؤاد، حنان ترك، عزت أبو عوف، خالد النبوي، والعمل من تأليف محمد فؤاد، وإخراج كريم ضياء الدين.

عودة غنائية

يذكر ان النجم محمد فؤاد طرح أحدث أغنياته بعد غياب، والتى جاءت بعنوان “علو السما” الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.

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