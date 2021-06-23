يستعد الفنان المصري أكرم حسني لعرض مسرحية جديدة مع مواطنه الفنان أحمد أمين على أن يتم عرضها في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تحمل المسرحية اسم “لما الرجالة تفك” وهي من تأليف جورج عزمي وإخراج خالد جلال، حسب موقع صحيفة “اليوم السابع”.

يذكر أن هذه هي المسرحية الثانية في مشوار أكرم حسني، بعد مسرحية “عطل فني”، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر وتم عرضها في السعودية بموسم الرياض وأيضًا في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.

كما تعد مسرحية “لما الرجالة تفك”، هي التعاون الثانى لأكرم حسنى مع أحمد أمين، بعد مسلسل “الوصية” الذي عُرض في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.

من ناحية أخرى، طرح أكرم حسني منذ أيام كليب “لو كنت”، الذى جمعه باللبناينة هيفاء وهبي والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب في لبنان.