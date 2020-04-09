دائما ما تحرص الفنانة المصرية “سمية الخشاب” علي مشاركة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابتها الرسميه بمواقع التواصل الأجتماعي المختلفه بمنشورات ومقاطع فيديو، خاصة في الفتره الآخيرة بعد انتشار فيروس كورونا، حيث اعتادت الفنانه نشر النصائح التوعوية بضرورة المكوث في المنزل و كيفية تجنب نقل العدوي من الفيروس الذي اصبح وباء يخلّف ضحايا بالآلألف.

وآخر ما قامت الفنانه بمشاركته هي رسالة شكر إلي جميع الأطباء والممرضين،علي جهودهم الكبيرة خلال هذه الفتره لمكافحة الفيروس وهذا من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى بتطبيق ” تيك توك” فقالت: “شكرا للأبطال شكرا كل الأطباء والممرضين والمسعفين اللى بيعرضوا حياتهم للخطر وبيضحوا بنفسهم علشانا ربنا يحميكم ويرجعكم لعائلتكم سالمين”.

ويُذكر أن النجمة سمية الخشاب قد طرحت كليب جديد بعنوان “عربية أنا”، من كلمات هشام صادق وحسن محمد وتوزيع محمود الشاعرى وإخراج رندلي قديح و الأغنية من ألحان و فكرة سمية الخشاب التى يبدو أنها تركز فى الفترة الأخيرة علي الغناء للمرأة، وبالتحديد علي قضايا المرأة العربية، خاصة بعد نجاح أغنيتها “بتستقوى”من إخراج جميل المغازى، التى كانت تحارب من خلالها العنف ضد المرأة .