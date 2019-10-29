لميس الحديدي تتعرض لموقف محرج على الهواء وكريم عبد العزيز ينقذها

خلال لقائه في برنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي الذي يعرض عبر شاشة العربية الحدث، قالت الاخيرة إن الفنان كريم عبد العزيز يتمتع بشعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما علم الجمهور بحلوله ضيفاً في البرنامج انهالت الأسئلة حول نجمهم المفضل.

وحاولت لميس أن تستعرض أسئلة الجمهور أمام كريم ليجيب عنها، ولكنها وجدت صعوبة في استخدام جهاز التابلت، وكشفت أن فريق عمل البرنامج قد أعطاها درساً في التعامل معه قبل الهواء، ولكن الأمر لم يفلح معها، لكن كريم تحرك من مكانه ليساعدها في التعامل مع الجهاز، الامر الذي جعلها في موقف محرج دفع البعض للسخرية منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن كريم عرض له مؤخرا فيلم “الفيل الأزرق 2” والذي تخطت إيراداته مائة مليون جنيه، كأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية والعربية. الفيلم شارك في بطولته نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار.

كما يستعد حاليا لفيلم “كيرة والجن” المأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، والذي يعد اللقاء الأول له مع النجم أحمد عز، ويعد التعاون الخامس الذي يجمع المخرج مروان ‏حامد ‏مع المؤلف أحمد مراد‎.‎

وكذلك بدأ تصوير فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.