أكد الفنان محمد ممدوح أنه عمل في أكثر من مهنة قبل استقراره في التمثيل، وذلك من أجل توفير مصروفاته لاسيما وأنه كان في هذا الوقت يعمل بالمسرح ويحتاج إلى مصروفات له لأنه لم يكن يكسب أي أموال منه، لافتاً أنه عمل في مقهى وكان يقوم بعمل الشاي والقهوة للزبائن أو تقديمها لهم.

محمد ممدوح عمل فى قهوة وسر عداوته مع النار

أضاف محمد ممدوح خلال لقائه في بودكاست Big time الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة ويذاع يومياً خلال شهر رمضان على قناتي mbc 1 و mbc مصر، أن عمل في المقهى رغم وجود عداوة بينه وبين النار، لأن تعرض للحرق في وجهه وأجزاء كبيرة من جسده ومن وقتها وهو يخاف من النار ورغم ذلك عمل في المقهى.

وحكى محمد ممدوح قصة تعرضه للحرق موضحاً:” كنت بفتح مشروع أكل، وفى يوم الافتتاح اشتعلت نار الفرن في وجهى وجسمى، حيث حدث خطأ ما في الفرن وكان المكان مزدحم جداً باعتبار أن هذا يوم الإفتتاح، ووقتها بقيت في المنزل شهرين كاملين معتقد أنى لن أستطيع إصلاح وجهى مرة أخرى”.

وأشار محمد ممدوح إلى أنه عمل أيضاً في صالة عرض السينما بمهنة “بلاسير” وهو الشخص المسؤول عن دخول الجمهور إلى قاعات العرض وملازمتهم إلى مقاعدهم لافتاً:”عملى بصالة العرض كان يتعارض مع عملى بالمسرح حيث كنت مضطر أغادر الساعة 6 مساء بسبب بروفات المسرح وهذا تسبب في مشكلة لى معهم”.

خبرات من العمل فى أكثر من مهنة أفادته فى التمثيل

وأكد ممدوح أنه كان يعمل في أكثر من مهنة حتى يحرب ويكون لديه خبرات حياته موضحاً:”كنت أمثل في مسرح هواه، بدون مقابل مادي، ولذلك عملت حتى أصرف على نفسى وعلى المسرح، وهذا العمل جعلنى أقابل شخصيات كثيرة في حياتى ساعدتنى في التمثيل، وأضرب مثلاً بشخصية أمين التي جسدتها في مسلسل جراند أوتيل، فقد قابلتها خلال عملى بصالة العرض السينمائية”.

فيلم “شقو”

وفى سياق آخر ينتظر محمد ممدوح طرح فيلمه الجديد “شقو” فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر السينمائي 2024، حيث يشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب، عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، مع ظهور خاص للفنانة يسرا. الفيلم من تأليف وسام صبري ومن إخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي.

عن بودكاست Big Time

“Big Time” هو عنوان البودكاست الذي يقدمه عمرو أديب في تجربته الأولى بعالم البودكاست، وتُشاركه أصالة التقديم في أغلب الحلقات، كما يأتي البودكاست برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وتتركز الحوارات على زيارة المشاهير إلى موسم الرياض، وانطباعهم العام حول التغييرات التي طرأت على المملكة في السنوات الأخيرة، وتجاربهم الشخصية في العاصمة السعودية، وهو ما يشجع المشاهدين على الزيارة لاستكشاف ثقافة المملكة، بعد تعرفهم على تجارب المشاهير الشخصية فيها، والذين يتحدثون أيضاً عن حياتهم وأهم التجارب التي شكلت مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التي واجههتم وأعظم الإنجازات التي حققوها.

يتم عرض بودكاست Big Time مع عمرو أديب وأصالة على قنوات MBC1 و MBC مصر وMBC العراق ومنصة “شاهد”.

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