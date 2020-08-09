تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفن والفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث ظهر في تلك الصورة وكان جده الفنان الراحل”محمود شكوكو” يحمله.

هذا الطفل هو الفنان المصري أمير كرارة حفيد الفنان الراحل محمود شكوكو، وأستطاع أن يحصد عدد هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة التى شارك بها متابعيه، الذين أكدوا تفاجأهم بصلة القرابه بينه وبين الكوميديان الراحل، كما أشاروا أن ملامحه قد تتغيرت تماماً عمّا كان عليه في طفولته.

الفنان “أمير كرارة” حفيد الفنان “محمود شكوكو”

وعلي الصعيد الفنى، يتعاون الفنان أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى “مسلسل نسل الأغراب” للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابل النجمان سوياً فى السينما من خلال فيلمي “هروب اضطرارى” و”حرب كرموز”، مسلسل نسل الأغراب قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، والمقرر طرحه فى رمضان المقبل 2021، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.

كما يُشار إلى أن الفنان أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بـ”مسلسل الاختيار”، الذي عرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.