كثيرا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

ومن بين هؤلاء النجمة السورية أصالة نصري والفنانة المصرية عفاف شعيب، اللتان جمعتهما صلة قرابة، حيث أن الفنانة عفاف شعيب كانت متزوجه من المنتج رياض العريان، وهو والد المخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة نصري أي أن عفاف شعيب كانت بمثابة زوجة حما المطربة السورية.

عفاف شعيب كانت زوجة حما الفنانة السورية أصالة نصري

وصرحت الفنانة عفاف شعيب عن زواجها وأسباب أنفصالها عن والد المخرج طارق العريان، الزوج السابق للفنانة أصالة نصري، قائلة :” بأن الزوج سند لزوجته، ولكن عندما تنجح المرأة وتكبر تبدأ الغيرة بينهما، حتى لو كان الزوج ناجح وذو مكانة عالية، وكان أكثر شيء يغضبه عندما تلتقي مع المعجبين، والطريقة التي كانوا يستقبلوها بها عندما تسافر للخارج، على الرغم من أنه كان يشجعها في بداية زواجهما.

ذكرت أيضاً بأنها وافقت على الزواج منه، بعد العديد من الإلحاح من قبل المخرج حسين كامل، وكانت في ذلك الوقت فنانة جديدة وغير معروفة، وكانت زوجة رياض العريان قد توفيت، وقبلت الزواج منه رغم فارق السن بينهما 17 عاماً، ولكن الغيرة هي التي قتلت كل شيء بينهما وجعلها تطلب الانفصال منه.

في سياقٍ متصل، عاشت مؤخراً النجمة أصالة نصري حالة نفسية سيئة بعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان منذ بضعة شهور، حيث فقدت بعض وزنها، وأكدت من خلال تصريحاتها أنها ما زالت تحبه برغم الانفصال، مما أثار حالة من التعاطف منها من جانب محبيها، خاصة وأنها لم تعلن أبداً عن السبب وراء طلاقها 14 عاماً من الزواج، حيث تزوج الثنائي في يوم 27 مارس 2006، حيث أنجبت أصالة منه طفلين توأم هما “آدم” و”علي” قبل 9 أعوام، وذلك قبل إعلان الطلاق رسمياً أوائل شهر يناير الماضي.