كثيرا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

ومن بين هؤلاء الفنان خالد أبو النجا والفنانة نجلاء فتحي، اللذان جمعتهما صلة قرابة، حيث أن الفنانة نجلاء فتحي كانت متزوجه من الفنان “سيف أبو النجا” الشقيق الأكبر للفنان “خالد أبو النجا”، الذي سطع نجمه في فترة السبعينات ولم يظهر على الساحة الفنية منذ فيلم “إمبراطورية ميم”، أي أن نجلاء فتحي كانت بمثابة زوجة شقيق الفنان خالد أبو النجا .

يُشار إلي أن سيف أبو النجا يُعد الزوج الثانى لـ نجلاء فتحي حيث تزوجها وأنجب منها إبنتهما ياسمين، وذلك بعد أنفصالها عن أحمد عبد القدوس نجل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ثم تطلقت منه وتزوجت للمرة الثالثة من الكاتب حمدي قنديل عام 1995 .











وبالتعريف عن الفنان المعتزل سيف أبو النجا فإسمه سيف الله محمد سامي أبو النجا، وهو مهندس معماري مصري، ولد في عام 1953، له تجربة وحيدة في التمثيل من خلال تأديته لشخصية مصطفى، الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة في فيلم (إمبراطورية ميم)، ثم تفرغ بعدها لعمله في مجال الهندسة المعمارية، وكتب على التتر إسم شقيقه “خالد أبو النجا” بسبب رغبته في دعم شقيقه في مجال التمثيل الذي يحبه، رغم أن خالد أبو النجا كان يبلغ 6 سنوات فقط وقت عرض الفيلم .

كان سيف أبو النجا لاعبًا للكرة الطائرة بنادي هليوبوليس، ثم عمل أمينًا عامًا لاتحاد الطائرة لمدة سنتين 1994-1996، وكانت تجمعه علاقة صداقة بالشقيق الأكبر للفنانة نجلاء فتحي، وهو ما ساعده في التعرف عليها وطلبه الزواج بها، والتي أنجب منها ابنته ياسمين،

وقال عن طلاقه من الفنانة نجلاء فتحي: “الواحد ميقدرش يفصل علاقته بأم بنته، احنا علاقتنا مستمرة وعلى مستوى من الصداقة، وياسمين بتلعب الدور ده بلباقة شديدة هي عصفورة السلام ما بينا، ونجلاء فتحي الفنانة لا تختلف كثيرا عن فاطمة الزهراء أو زهرة اللي بنعرفها، وفاطمة الزهراء هو الاسم الحقيقي للفنانة نجلاء فتحي”.

وأضاف سيف أبو النجا في لقاء نادر مع ابنته مع الإعلامي مفيد فوزي: “الطلاق حاجة شكلية لكن العلاقة الإنسانية ما بينا مستمرة، مازالت العلاقة ما بينا لطيفة وكلها مودة، وأنا أفضل كلمة انفصلنا أكتر من الطلاق، لأن الأخيرة كلمة قاسية، ومازال تربطنا روابط الجيرة والصداقة والاخوة والعشرة، الطلاق نصيب وجرح يلتئم”.