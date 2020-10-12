علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، حفيدة الفنانة الراحلة “نادية لطفي”، “سلمي البشاري” الشابة الجميلة التى أشعلت السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة وتداول النشطاء صورة لها، قارونوا من خلالها ملامحها بملامح جدتها الفنانة الراحلة، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلاً كبيراً، كما أكد الجمهور أن تلك الشابة الجميلة تُعد “صورة طبق الأصل” من جدتها.

الجمهور يقارن شكل سلمي حفيدة الفنانة الراحلة نادية لطفي بجدتها



يشار إلي أن الفنانة الراحلة نادية لطفي لديها إبن واحد يدعى “أحمد”، من زوجها الأول الضابط البحري عادل البشاري، ثم تزوجت مرتين ولكن لم يدم الزواج طويلا

وتوفيت الفنانة المصرية نادية لطفي يوم الثلاثاء الموفق 4 شباط/ فبراير من هذا العام، عن عمر يناهز 83 عاما، في أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع من المرض.وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد شهدت تدهورا قبل وفاتها بإسبوعين وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى.

يُذكر عن الفنانة الراحلة نادية لطفي أن اسمها الحقيقي “بولا محمد شفيق”، وقد ولدت فى 3 يناير عام 1937، بالقاهرة، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، وقدمها للسينما أول مرة من خلال فيلم “سلطان” عام 1959م، كما اختار لها الاسم الفني “نادية” اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة في فيلم “لا أنام”. تبقى انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم “النظارة السوداء عام 1963، تخطى رصيدها الفني الـ 75 فيلمًا، ومن أشهر أعمالها: “الناصر صلاح الدين، السبع بنات، الخطايا، السمان والخريف، للرجال فقط، الإخوة الأعداء”. قدمت طيلة حياتها مسلسلا تليفزيونيا واحدا بعنوان “ناس ولاد ناس”، ومسرحية واحدة أيضًا.