علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، حفيدة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، الشابة “عالية” إبنة الممثل والسيناريست عمرو محمود ياسين، التى أشعلت السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة وتداول روّاد مواقع التواصل صوراً لها، واستطاعت تلك الصور أن تحصد تفاعلاً كبيراً، كما أكد الجمهور أن تلك الشابة الجميلة تُشبه إلي حد كبير الفنانة الإستعراضية “شريهان” ذات الشعر الأسود الناعم الطويل والجمال العربي المميز .

في سياقٍ آخر، تحل الفنانة شهيرة أرملة الفنان الراحل ”محمود ياسين” ضيفة على “برنامج واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.وتكشف شهيرة أسرار خاصة عن حياة الفنان الراحل محمود ياسين الشخصية وأصعب المواقف التي مرت عليه في حياته، كما تحكى تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الوفاة.وتكشف لأول مرة عن وصية محمود ياسين لها التي لا يعرفها أولاده، كما تكشف عن مفاجاة تسجيل محمود ياسين للقرآن الكريم بصوته.

ويبث اللقاء حصريا عبر شاشة تليفزيون “الحياة”، وذلك في أول ظهور إعلامي لشهيرة بعد وفاة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما. وتذاع الحلقة يومى الثلاثاء الساعة ١٠،٣٠ مساءً والأربعاء الساعة ١٠ مساءً.