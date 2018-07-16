لن تصدقوا كيف أصبحت الين خلف الآن.. هل تتذكرونها!

بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الأضواء والأعمال الفنية، حقق مقطع فيديو قصير للفنّانة اللبنانية الين خلف رواجاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وتظهر خلف بكامل عفويتها وتلقائتها وهي تغني وترقص بحماس على أغنية النجم اللبناني فارس كرم من ألبومه الأخير “بدنا نولعها”، الأمر الذي راق للالاف من المشاهدين والمتابعين الذين أثنوا على طرافتها وتمنوا عودتها للساحة الفنية، مؤكدين أنهم كانوا من أشدّ محبيها.

يذكر أن خلف متزوجة من كارول ابن الكوميديان اللبناني ايلي أيوب، وأنجبت طفلها الأول في العام 2014، واطلقت عليها اسم ليفي، وقررت بعدها منح كل وقتها لأسرتها وأولادها.