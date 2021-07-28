شهد الوسط الفنّى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، واستكمل كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنانة المغربية الأولي عربيًا سميرة سعيد، التي كانت متزوجه من الملحن المصري هاني مهنا، وبالتحديد تمت الزيجة عام 1988، وظلت مستمرة إلى عام 1994، ورغم قصر فترة الزواج التى تشهد إنجاب أطفال إلا أنها كانت دوما حديث وسائل الإعلام. ولكنه تزوج بعدها وإلي الآن من سيدة فرنسية وأنجب إبنته الممثلة الشابة هنادي مهنا، وتزوجت هي الأخري وأنجبت إبنها الوحيد “شادي”.

وكشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد للمرة الأولى، عن أسباب طلاقها من زوجها الأول الموسيقار المصري هاني مهنا، ولكنها في نفس الوقت تحفظت أمام الحديث عن تجربة زواجها الثانية ورفضت الكلام عن أسباب الطلاق مؤكدة أن علاقة جيدة تجمعها بأزواجها السابقين وزوجاتهم.

سميرة سعيد وهاني مهنا في أحد التكريمات

وقالت سميرة سعيد في تصريحات عبر “برنامج توأم روحي” مع الإعلامي نيشان، إن سبب طلاقهما هو أن “كليهما يعملان في نفس المجال”، مشيرة إلى أن موضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني بالنسبة لها لم يكن ناجحًا لأن الخلافات الفنّية في العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل.

سميرة سعيد وهاني مهنا في إحدي المناسبات برفقة بعض الأصدقاء

رفضت سميرة التلميح بوجود أسباب أخرى للطلاق منها الخيانة أو الملل أو تراجع الحالة المادية للزوج، وأقرت أن هذه الأسباب كلها قد تؤدي إلى الطلاق ولكن في حالتها هي كانت الخلافات الفنية السبب، كما روت عدة أمثلة منها إن فرقتها الموسيقية التي كان يقودها طليقها، كانت تتسبب في أخطاء فنية خلال حفلاتها، وكان مهنا يعزف على آلة أورج صوتها عال جدا ويطغى أحيانا على صوتها مما كان يتسبب في إثارة غضبها.

سميرة سعيد مع زوجها الثانى مصطفى النابلسي وإبنهما شادي

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وأشارت سميرة إلى موقف آخر حدث بينهما، قائلة: في أحد الحفلات قال لي وأنت تغنين كان تركيزك مع أحد الأشخاص من الجمهور ينظر لك بإعجاب… بينما أنا كنت مركزة مع نفسي”.

وعن زوجها الثاني رجل الأعمال مصطفى النابلسي ووالد ابنها الوحيد «شادي»، شددت سميرة سعيد على أن علاقتها به طيبة، وتعرف زوجته جيداً وبينهما حوار متواصل معهم، وعندما تسافر إلى أمريكا تلتقي بهما.

كما أن الموسيقار هانى مهنا أدلى بتصريحات شديدة الغرابة رفضها عدد كبير من محبي سميرة سعيد حول علاقتهما بعد الطلاق، حيث أشار إلى أنه أقام معها فى إحدى المرات بغرفة واحدة بسبب عدم إعلان الطلاق فى وقتها.

وكشف على أنهم كانوا قد اتفقوا على عدم الإنجاب منذ اليوم الأول من الزواج نظرًا لأنه لديه أولاد من زوجته الأولى، كما أنه أعلن أنه طلقها بسبب رفضه فكرة أن تطلب هي الطلاق.

وقال مهنا في لقاء تلفزيونى آخر: “سميرة كانت صديقتي قبل ما نتجوز، كنت بحكيلها كل مشاكلي، فكانت بالنسبة لي حصالة وبتحافظ على السر بشكل غير طبيعي”.

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