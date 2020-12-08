شهد الوسط الفني منذ أنطلاق السينما المصرية وعلي مدار عقودٍ طويلة، عددًا كبيرًا من الثنائيات وقصص الحب والعلاقات بين النجوم والفنانين، بعضها كان مُعلن عنه وبعضها حرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، سواء كانت بخطوبة أو بعقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنانة سميحة أيوب التى كانت متزوجه من الفنان المصري الراحل “محمود مرسي” خلال فترة الستينات، وقالت سميحة ايوب إنها التقت بالفنان محمود مرسى لأول مرة أثناء عمله بالتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت سمعت من قبل عنه عندما استقال من هيئة الإذاعة البريطانية بسبب العدوان الثلاثى على مصر وأعجبت بموقفه وتمنت أن تراه، ولكن عندما التقته لم تكن تعرف أنه ذات الشخص الذى أعجبت به. وظلت تحبه ويحبها في صمت لمدة عام ونصف حتى تزوجا في النهاية.

الفنانة سميحة أيوب مع زوجها الثانى الفنان القدير الراحل محمود مرسي

لكن مع الوقت بدأت الخلافات الزوجية وانشغال سميحة الشديد بالفن فاتفقا على الطلاق فى هدوء، ووصفت سميحة أيوب علاقتها بالفنان العملاق محمود مرسى بأنها “حب لم يكتمل”، مؤكدة أنه كان إنسان رقيق ومثقف وخلوق.

الفنانة سميحة ايوب والفنان المصري الراحل محمود مرسي

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود مرسي لم يتزوج في حياته سوى مرة واحدة، وهى المرة التى تزوج فيها من سيدة المسرح الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وأنجب منها ابنهما الوحيد علاء ولم يتزوج قبلها أو بعدها، فكانت الزوجة الوحيدة فى حياته، حتى وفاته في 24 أبريل من عام 2004، عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

أما عن الفنانة سميحة أيوب فتزوجت 4 مرات، الأولى كانت من محسن سرحان والذي اختارته رغم تقدم الفنان الراحل شكري سرحان لها أثناء دراسته، وانفصلت سريعا عن “محسن”، بعد عامين فقط من الزواج اونجبت خلالهما ابنها الأكبر محمود الذي توفي في عام 2010. أما ثاني زيجاتها هي التى كانت من الفنان محمود مرسي، والذي أنجبت منه ابنهما علاء،

أما زوجها الثالث سعد الدين وهبة الذي التقي بها في مسرحية “السبنسة”، فتحركت مشاعر الثنائي، ومن جديد تتزوج سميحة أيوب، لرجل له نصيب الأسد من الاستقرار الأسري معها، حيث استمرت الزيجة ما يقرب من الـ 34 عاما حتى وافته المنية عام 1997.