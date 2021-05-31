شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب.

ومن بين هؤلاء الفنانة علا رامي حيث أنه في عام 2010، انتشرت أخبار عن عقد قرانها على المغني نادر أبو الليف، إلا أن نادر أبو الليف صرح لصحيفة “إيلاف” الإلكترونية بأنهما لم يتزوجا وأنها صديقة فقط، إلا أن تصريحا آخر له قال فيه إنهما أعلنا خطوبتهما، ومن ثم أُذيع اخبار طلاقهما.

وقال أبو الليف، خلال حوار آخر ببرنامج “المتوحشة”، المذاع على شاشة “النهار”، أنه انفصل عن علا رامي لأن العشرة والنصيب بينهما قد انقطعا، وقال إن زواجهما استمر 4 سنوات ونصف العام. وصرح أن علا رامي هي حب حياته منذ عشرين عامًا، بعد أن تقابلا في معهد الكونسرفتوار، وإن هذه القصة لم تكتمل بسبب ظروفه المادية الصعبة وتركه للمعهد، وقد تقابلا مجددًا وتزوجا.

ولكن «أبو الليف» كان قد نفى الزواج وقال إن علا مجرد صديقة، وأيضاً نفى أن تكون حب عمره، وذلك قبل أن يؤكد انفصالهما، وقد حضر أبو الليف بصحبة زوجته الجديدة حفل زفاف نجلها عمر خورشيد والممثلة ​ياسمين الجيلاني​.

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وفي تصريحات خاصة لها قالت علا رامي إنها ترفض فكرة الإرتباط مرة أخرى، وذلك لتركز على عملها بعد ضياع سنوات لم تحقق ما تتمناه على المستوى المهني.

حيث تزوجت لأول مرة من الممثل ​إيهاب خورشيد​، والذي شارك في مجموعة من الأعمال في الثمانينيات، ومنها “أولاد الملجأ” و”صاحب الإدراة” و”بواب العمارة”، ويتردد بأنه شقيق ​عمر خورشيد​ شقيق الفنانة ​شريهان​، وقد أنجبت منه إبنها الوحيد عمر.

وخلال تصريحات صحفية لها قالت الفنانة علا رامي: إنها تعرضت للخيانة بكل أنواعها سواء من الزوج أو الصديقة، لكن كل هذه الأمور لم تؤثر عليها لأنها تخرج من يفعل ذلك من حياتها وتكملها بشكل طبيعي بدون كذب أو خداع.

من ناحية آخري، شاركت الفنانة علا رامي في أحدث أدوارها بـ “مسلسل وادي الجن“، ومن الاسماء اللافتة المشاركة في المسلسل صالح عبدالنبي، كريم الدسوقي، أحمد عبدالحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبدالغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، مع ظهور خاص للفنانة بشرى.

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