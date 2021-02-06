علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص إلي نجوم ونجمات الزمن الجميل والأفلام الراقية التي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، وظهر بعد هذا الجيل مجموعة من الفنانين علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، الممثلة المصرية إيمان محمود ذو الفقار التى ولدت في( 27 نوفمبر 1952)، وهي إبنة الممثل والمخرج محمود ذو الفقار، والفنانة الجميلة مريم فخر الدين، وشاركت إيمان بدور الطفلة الصغيرة المخطوفة (سوسن) في فيلم ملاك وشيطان.بطولة الدنجوان الراحل رشدي أباظة وإخراج كمال الشيخ وكان دورها في الفيلم بالغ الأهمية، ومثلت بعض الأفلام حينما كبرت .

إيمان ذو الفقار مع رشدي أباظة في فيلم ملاك وشيطان (1960)

لتشارك إيمان محمود ذو الفقار بعدها في عدة أفلام قبل أن تقرر اﻹبتعام عن التمثيل بعد آخر أفلامها وهو (كم أنت حزين أيها الحب) عام 1980، من أبرز أعمالها (القطط السمان، قصر الهواء، حرامي الحب)

إيمان محمود ذو الفقار

يُذكر عن والدتها مريم فخر الدين أنها ولدت في مدينة الفيوم، 13 يناير 1933، لأب مصري مسلم، وأم مجرية مسيحية تدعى “باولا”، وعاشت فترة من حياتها مزدوجة الديانة، ما بين الإسلام والمسيحية، حيث قامت بتسجيل مريم، في المدرسة باسم مارى فخري، وظلت تدرس “مريم” الدين المسيحي لسنوات وتتعلم تقاليد الديانة المسيحية وتمارس طقوسها، وتؤدي صلواتها حتى فوجئ والدها بهذا، فذهب إلى المدرسة وأخبر المدرسين بديانتها المسلمة.

مريم فخر الدين وإبنتها علي غلاف مجلة ” الموعد ” (1968) م

تزوجت مريم فخر الدين 4 مرات، الأولى كانت من المخرج محمود ذو الفقار، وأنجبت منه ابنتها إيمان ثم طلقت منه بعد 8 سنوات، والثانية من د.محمد الطويل، والتي أنجبت منه ابنها ،أحمد لكن أيضا لم يستمر الزواج سوى 4 سنوات فقط، والثالثة من الفنان اللبناني فهد بلان ولم تستمر طويلا، وكان زواجها الرابع من شريف الفضالى.

بدأت مريم فخر الدين مشوارها نحو الفن بالمصادفة البحتة بعد أن فازت في مسابقة مجلة (إيماج) الفرنسية بلقب أجمل وجه، وتم استغلال ملامحها الأوروبية على نحو مثالي في السينما، وكان أول عمل سينمائي لها في عام 1951 وهو فيلم (ليلة غرام). غلب على معظم الأدوار التي قدمتها وخاصة في فترة الخمسينيات والستينيات الطابع الرومانسي الحالم، ومن هذه الأفلام: (رد قلبي، الأيدي الناعمة، حكاية حب، ملاك وشيطان). مع قدوم السبعينيات تنوعت أدوار مريم فخر الدين أكثر فأكثر، وهو ما تجلى في أفلام مثل (يا تحب يا تقب، قشر البندق، النوم في العسل).

رحلت الفنانة مريم فخر الدين عن عالمنا يوم الأحد 3 نوفمبر في 2014، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، عن عمر ناهز الـ 81 عاما.