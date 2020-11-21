كثيرا ما نسمع أن هذا الفنان من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

ومن بين هؤلاء المخرجه مريم أبو عوف إبنة الفنان الراحل عزت أبو عوف التى كشفت صلة قرابتها بعائلة أبو عوف الفنية من خلال بعض اللقاءات التليفزيونيه، وأيضاً من خلال بعض التصريحات الصحفية كانت تجريها خلال فترة مرض والدها لتطمئن جمهوره عليه،

وبالتعريف عن مريم أبو عوف، يُذكر أنها مخرجة مصرية من مواليد محافظة القاهرة. تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قبل أن تسافر إلى لندن لتدرس هناك اﻹخراج السينمائي، وبعد عودتها من لندن قامت بإخراج فيلم تسجيلي قصير (تاكسي) حصلت عنه على عدة جوائز، بعدها عملت كمساعد مخرج لعدة مخرجين منهم المخرجة كاملة أبو ذكري والمخرج شريف عرفة،

ثم شاركت فى إخراج عدد من حلقات المسلسل الدرامى اﻹجتماعى (لحظات حرجة) فى عام 2007، وفى 2009 قامت بإخراج أول مسلسل تليفزيونى لها (هالة والمستخبي) بطولة النجمة ليلى علوى، والذى نالت عنه الإشادة من الجمهور و النقاد، كما أخرجت مسلسل (امبراطورية مين) مع هند صبري، أما في السينما فكان أول عمل لها هو فيلم (بيبو وبشير). وكان آخر أعمال المخرجه مريم أبو عوف (مسلسل ليه لأ) بطولة أمينه خليل.

أما عن والدها الفنان الراحل عزت أبو عوف، فيُذكر أنه ولد فى القاهرة عام 1948 وتخرج في كلية طب جامعة الأزهر، لكن شغفه بالموسيقى والفنون جعله يترك مجال الطب بعد مزوالته له لمدة 15 عاماً، ويؤسس لمسيرة فنية حافلة بالإبداع والنجاح فى الموسيقى والتمثيل وحتى تقديم البرامج.

لقبه زملائه بـ “البرنس” و”جنتل السينما” و”أخو البنات”، وأسس أبو عوف فرقته “4M” عام 1979 بعد انهيار فرقة Black Coats واعتمد عزت أبو عوف على العنصر النسائي في فرقته بانضمام شقيقاته معه وقدموا 8 ألبومات أشهرها “جنون الديسكو”، و”الليلة الكبيرة”، وعرفوا بأغاني انتشرت وقتها مثل “طرزان” و”ماما زمانها جاية”، و”شبان الأيام دي”.في بداية التسعينات اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم “آيس كريم في جليم” مع “عمرو دياب” و”حسين الإمام” و”سيمون”.

ورحل عزت أبو عوف عن عالمنا فى الأول من يوليو عام 2019 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما، حيث كان يعانى بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ودفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.