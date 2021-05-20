شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، واستكمل كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنان الراحل سامي العدل، الذي كان متزوجًا من الفنانة المصرية عفاف رشاد، ولم يتم الإعلان عنها بناء على رغبة الزوجين وذلك حفاظاً على شعبية كلا الطرفين، خاصة أن كلاهما كانا في بداية مشواره الفني إلا أنهما انفصلا، ثم تزوجت بعد ذلك من المنتج السينمائي الشهير محمد السبكي قبل أن يدخل عالم الإنتاج.

الفنان الراحل سامي العدل كان متزوجًا من الفنانة عفاف رشاد

كما تزوج «العدل» للمرة الثانية من الفنانة نادية شكري وأثمرت تلك الزيجة عن إبنته رشا سامي العدل، ومن أشهر أعمال نادية شكرى مشاركتها في المسرحية الشهيرة “العيال كبرت” مع الفنانان كريمة مختار وحسن مصطفى.

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أما عن الزيجة الأخيرة في حياة الفنان الراحل سامي العدل كانت زواجه من الكاتبة ماجدة نور الدين، وأنجبت منه ولدين وهما “أحمد وخالد” ويعملان حاليًا في مجال الإخراج الفني.

سامي العدل يعد واحداً من أبرز نجوم الفن سواء في السينما والدراما ترك بصمة قوية في العديد من الأعمال التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور في مصر والعالم العربي.

اسمه الحقيقي (سامي توفيق محمد العدل)، ولد في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ينتمي لعائلة فنّية من الدرجة الأولى فأشقائه هما المنتجين محمد العدل وجمال العدل والكاتب مدحت العدل.

أبدع «العدل» في العديد من الأعمال الفنية وأبرزها، حديث الصباح والمساء، أمريكا شيكا بيكا، اشارة مرور، حرب الفراولة، محمود المصري، سر علني، هيستريا، ريا وسكينة، والكثير من الأعمال.

تعرض الفنان سامي العدل لأزمة قلبية قبل وفاته بفترة قليلة مما تسبب في نقله للعناية المركزة وعاودته الأزمة مرة أخرى وأدت لوفاته نتيجة ضعف في عضلة القلب خاصة أنه اجرى عملية جراحية في القلب عانى بعدها من مشكلات ورحل عن عمر يناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض.

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