ضجت مواقع السوشيال ميديا من جديد بصور زوجة الفنان المصري القدير “أحمد عبد العزيز”، والذي لا يعرف الكثيرون أنها تكون الكاتبة الشهيرة والإعلامية مصرية “دينا شرف الدين”،والتى اثارت بظهورها إعجاب كل من شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعى، ودائما ما تتلقي تعليقات إيجابية علي كتاباتها.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز معروف في الوسط الفنى بحبه الشديد لأولاده وزوجته، هذا ما أوضحته الأخيرة خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي “عمرو الليثي”، كما أنها كشفت خلال تلك المداخلة عن إعتيادها على انشغال زوجها خلال شهر رمضان من أجل تقديم أعمال فنية وتسعد جدًا لنجاح تلك الأعمال، موضحة أن زوجها ديمقراطي وهو ليس بالرجل المنفتح بالكلية أو المنغلق.

صورة تشهد ظهور الفنان أحمد عبد العزيز وزوجته وإبنيه، بصحبة المطرب علي الحجار وعائلته

في سياقٍ آخر، أعلنت الكاتبة دينا شرف الدين، زوجة الفنان أحمد عبد العزيز، عبر حسابها الخاص على “فيسبوك” عن تعرضها لأزمة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت كاتبة: “مساء الخير أصدقائي الكرام، تمت سرقة الباس وورد الخاص بالأكونت من شخص معين وقام بأشياء غير قانونية ورسائل غير أخلاقية وانتحل اسمي وشخصي لفبركة بعض الحوارات، وقد تم تغيير الباس وورد الآن، كما تم إبلاغ مباحث الإنترنت عن هذا الشخص، كتبت رسالتي هذه لتحذيركم من أي شيء يصدر عن اسمي غير لائق، أشكركم جميعاً”.

أصدقائي الكرامأكرر رسالتي التي كتبتها بالأمس لان الاكونت ما زال مسروق و قد قام السارق بحذف ما كتبته لتحذيركم من أي شئ… Posted by Dina Sharaf El Din on Tuesday, August 18, 2020

وعلي الصعيد الفنى، يستعد الفنان أحمد عبد العزيز للبدء في تصوير الجزء الثالث من “مسلسل الأب الروحي” والتي عرض الجزءان الأول والثاني منها قبل عامين، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد تصوير الجزء الثالث؛ يُشار إلي أن آخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز مشاركته في “مسلسل كلبش 3” والذي عرض رمضان قبل الماضي، وقام ببطولته أمير كرارة، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وأميرة العايدي، وأحمد إمام، ومحمد علي رزق.