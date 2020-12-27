شهد الوسط الفني منذ أنطلاق السينما المصرية وعلي مدار عقودٍ طويلة، عددًا كبيرًا من الثنائيات وقصص الحب والعلاقات بين النجوم والفنانين، بعضها كان مُعلن عنه وبعضها حرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية

ومن بين هؤلاء الفنان المصري “محسن محي الدين” الذي تزوج من الفنانة الجميلة صاحبة الوجه الملائكي “نسرين”، التى ربما لا يعرفها الكثير، فرغم شهرتها الكبيرة وفى عمر صغير من خلال مشاركتها فى العديد من الأعمال الفنية التى لمعت من خلالها وجمال عيونها ووجها البرىء، إلا أنها اعتزلت التمثيل فى عز نجوميتها بعد زواجها بعمر الـ 16 عاما،

وروي الفنان محسن محيى الدين قصة حبه وزواجه من الفنانة نسرين فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، قائلاً: “تزوجتها بعد وفاة زوجها الأول وكنت أحلم بالزواج منها ولكنى كنت صغير فلم استطع وقتها أن اتقدم للزواج إلى أن شاء القدر وتزوجت منها حبا فيها، بجانب أن والدي ترك لي وصية قبل وفاته بأن اتزوجها”.

قال محسن محيي الدين إن انسرين تزوجت من الملحن محمد ضياء عندما كان عمرها 16 عاما وأنجبت منه ابنتها “رنا” ولكن توفى زوجها وهى فى عمر الـ 18 عاما وأصبحت أرملة، ولما عرفت بزواجها اتصدمت صدمة كبيرة.

وتابع: تقابلنا مرة أخرى بعد زواجها من خلال “على بيه مظهر”، وجلست أنظر إليها وبين وبين نفسى أقول فى سرى “يعنى مكنتيش عارفة تستنى شوية قبل الزواج”، لأن البنات دايما عقلها أكبر وبتبص للأكبر وانا وقتها كنت طفل برده.

وأضاف محي الدين: “وعدت الأيام وسافرت فرنسا والصدفة أن هى كانت موجودة عشان بتعمل حق الأداء العلنى بعد وفاة زوجها وأصبحت أرملة، فطلب منى أساعدها وبالفعل ساعدتها لكن مكنش ينفع اتكلم معاها فى أى حاجة”.

وتابع: “بنفس الوقت طلب والدى منى دواء معين فطلبت منها أثناء نزولها لمصر أن فاستأذنتها أن تأخذ الدواء وتعطيه لأخى ولكنها صممت الذهاب بنفسها وإعطاء الدواء لوالدى، وعرفت أن الزيارة لوالدى ووالدتى تكررت مرات أخرى وبالفعل أعجبوا بها جدا”.

واستكمل حديثه، بعد فترة قصيرة والدى توفى ووالدى كلمت نسرين وقالتلها الحقينى والخبر وصلنى، وبمجرد نزولى لمصر لقيت والدتى دون أن تطمئن عليا بتقولى والدك موصى قبل ما يموت أنك تتزوج من نسرين، قاتللى هو قال كده لو عايزة حال ابنك يتعدل جوزيه لنسرين.

واختتم حديثه، فوجئت مرة أخرى أثناء العزاء بطلب والدتى مرة اخرى بزواجى من نسرين فطلبت منها التأجيل حتى ينتهى الحداد على والدى وحتى يكون معى أموال لأنى كنت مفلس، ولكن والدتى أصرت على موقفها وفتحت الموضوع مع نسرين حتى حصل الزواج بالنهاية.

يُذكر أن نسرين تزوجت من الفنان محسن محي الدين وأعلنا اعتزالهما معًا عام 1991، ثم عاد محي الدين بعد سنوات طويلة جداً إلي الساحة وشارك في عدة أعمال فنية، وظهرت بعدها زوجته نسرين بالحجاب، بعد أن قررت أن تختفي عن الأضواء وهذا ما حدث لما يقرب من 30 عامًا، إلى أن ظهرت مؤخرًا في بعض الصور المتداوله حديثاً لها من قبل روّاد مواقع السوشيال ميديا .